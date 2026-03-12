ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond az új Mercedes-Benz Conecto buszok jelképes átadásán a Batthyány téren 2022. október 13-án. A BKV buszflottájának frissítésével 135 új, alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbusz áll forgalomba Budapesten.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Üzemanyagok védett ára: a főpolgármester reklamál a BKV kihagyása miatt

Infostart / MTI

A „védett ár” csak a benzinkutaknál vásárolt üzemanyagra érvényes, ami a fővárosi, állami cégnek több milliárdos többletkiadást okoz, ezért azonnal módosítani kell az üzemanyagrendeletet – erről írt Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán csütörtökön.

Ha a kormány nem módosítja rosszul előkészített rendeletét, a BKV-buszok kénytelenek lesznek beállni a benzinkutakra tankolni – jegyezte meg a főpolgármester.

A kormánynak megint sikerült úgy alkotnia kormányrendeletet, hogy az a fővárosnak, konkrétan a BKV-nak legalább másfél milliárdos pluszkiadást jelenthet. Amikor a nagy kampányhevületben védett árat vezettek be a benzinre és a gázolajra, elfeledkeztek a közösségi közlekedésről, a budapesti buszokról is, de az állami Volánbuszról is – közölte Karácsony Gergely.

„A mulasztásra hivatalosan hívom fel a miniszterelnök figyelmét, a rendelet módosítását kezdeményezve: a kormány legyen tekintettel arra, hogy Budapesten naponta 1,2 millió utazás történik autóbuszokon, a Volánbusz helyi és helyközi járatai pedig átlagosan több mint 1,5 millió utazást szolgálnak ki naponta” – tette hozzá.

A „védett ár” csak a benzinkutaknál vásárolt üzemanyagra érvényes, ám a BKV és a Volánbusz járművei magától értetődően nem a benzinkutakon, hanem saját telephelyeiken tankolnak. Ha ez így marad, és ha a „nagy béketeremtő” amerikai elnök közel-keleti háborúja elhúzódik, ami tovább emeli az olajárat a világpiacon, akkor a fővárosi, de az állami cégnek igen jelentős, milliárdokban mérhető többletkiadással kell számolnia.

Tavaly átlagosan 400 forintot fizetett a BKV a gázolaj literéért, ez február végén 408 forint volt, tegnap óta viszont 501 forint, miközben ha vonatkozna a közösségi közlekedésre is a védett ár, akkor 484 forint lenne. Ami, így is jóval magasabb a tavalyinál, de még mindig alacsonyabb, mint amit tegnap óta kell fizetni. Csakhogy a budapesti közösségi közlekedés színvonala a városban a kormányzati elvonások miatt már így is csak hitelből fentarható – figyelmeztetett a városvezető.

Számomra nem opció sem a járatok számának csökkentése, sem az útvonalak rövidítése. Az utasok nem láthatják kárát egy felelőtlenül előkészített kormánydöntésnek. Két lehetőség marad. Vagy a BKV-buszok is beállnak a Mol-kutakra tankolni, okozva ezzel nem kis felfordulást, vagy a kormány úgy módosítja a rendeletét, hogy az a közösségi közlekedésre is vonatkozzon. Ez utóbbi lenne felelős is, észszerű is, lehetőleg azonnal – fogalmazott Karácsony Gergely.

