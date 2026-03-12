ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Hőlégballon tragédia történt Lengyelországban
Nyitókép: X / Kamill

Hőlégballon-tragédia történt Lengyelországban

Infostart

Zielona Górában egy hőlégballon három fővel a fedélzetén egy épület homlokzatával, majd annak kéményével ütközött. A pilóta, Jagoda Gancarek kiesett a kosárból és életét vesztette, ketten kórházba kerültek.

2026. március 9-én, hétfőn reggel hőlégballon-baleset történt Lengyelország nyugati részén, Zielona Góra városában, amikor a ballon egy lakóépület homlokzatának, majd a kéménynek ütközött, végül egy arrafelé közlekedő busz mellett ért földet – adta hírül az Index a helyi, TVN24 hírportál jelentése nyomán.

Az ütközést követően a kosárból kiesett a pilóta, Jagoda Gancarek, aki egy épület tetejére zuhant és a helyszínen életét vesztette. A kosárban még két ember volt, akik több száz métert sodródtak a ballonnal, mielőtt az lezuhant – számolt be a TVN24 lengyel hírportál.

A hatóságok szerint egyelőre nem világos, pontosan hogyan esett ki a pilóta a kosárból.

A nyomozást a járási ügyészség vezeti, és együttműködnek az Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Bizottság szakértőivel is. A vizsgálat során lefoglalják a repülés dokumentációját, valamint a ballon karbantartásával és esetleges hibáival kapcsolatos iratokat.

A balesetnek két túlélője van, akik ugyan nem szenvedtek súlyos sérüléseket, de kórházba vitték őket megfigyelésre.

Külföld    Hőlégballon-tragédia történt Lengyelországban

lengyelország

hőlégballon

légiszerencsétlenség

