Hőlégballon-tragédia történt Lengyelországban

2026. március 9-én, hétfőn reggel hőlégballon-baleset történt Lengyelország nyugati részén, Zielona Góra városában, amikor a ballon egy lakóépület homlokzatának, majd a kéménynek ütközött, végül egy arrafelé közlekedő busz mellett ért földet – adta hírül az Index a helyi, TVN24 hírportál jelentése nyomán.

Az ütközést követően a kosárból kiesett a pilóta, Jagoda Gancarek, aki egy épület tetejére zuhant és a helyszínen életét vesztette. A kosárban még két ember volt, akik több száz métert sodródtak a ballonnal, mielőtt az lezuhant – számolt be a TVN24 lengyel hírportál.

A hatóságok szerint egyelőre nem világos, pontosan hogyan esett ki a pilóta a kosárból.

A nyomozást a járási ügyészség vezeti, és együttműködnek az Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Bizottság szakértőivel is. A vizsgálat során lefoglalják a repülés dokumentációját, valamint a ballon karbantartásával és esetleges hibáival kapcsolatos iratokat.

? Zielona Góra katastrofa balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej (SP-BZG) Oficjalnie potwierdzono śmierć jednej osoby, która wypadła z kosza po uderzeniu w budynek. Na miejscu pracuje prokurator a przyczynę wypadku będzie badała PKBWL. #zielonagóra #katastrofa #balon #azl pic.twitter.com/UTWL7Np48q — Kamill (@xkamill_) March 9, 2026

A balesetnek két túlélője van, akik ugyan nem szenvedtek súlyos sérüléseket, de kórházba vitték őket megfigyelésre.