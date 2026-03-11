ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 11. szerda Szilárd
Nyitókép: Pixabay

Ukrán támadás érte a Török Áramlatot, a magyarországi gázellátás kulcsát

Infostart / MTI

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban, ami egyben súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Balatonlellén.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon főbenjáró bűnnek nevezte azt, amit Ukrajna művel Magyarországgal a globális energiapiac rendkívüli bizonytalanságai közepette.

„Mert mi történik? Az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, és Magyarországon a Barátság kőolajvezeték alternatívája egy tengeri olajvezeték” – mondta.

„Ezért amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel, az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben” – folytatta.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy nemrég kapott értesítést az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban.

„A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal” – mutatott rá.

„Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tegyük világossá: Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője” – figyelmeztetett.

A miniszter megjegyezte, hogy minden egyes hasonló ukrán támadással eggyel nagyobb tétje van a soron következő parlamenti választásnak.

„Ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, ha nem tudunk nemet mondani Brüsszelnek, minden elveszett. Mert gondoljanak bele, az elmúlt években ezen sok válság dacára Magyarország nagyon komoly bravúrokat tudott felmutatni. Nagyon komoly bravúrokat, mert annak ellenére, hogy válságról válságra bukdácsolt a világ, azért ma csak egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt” – fűzte hozzá.

