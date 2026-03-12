ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 12. csütörtök
Az orosz elnök különmegbízottja az Egyesült Államokban tárgyalt

Infostart / MTI

Kétoldalú gazdasági projektekről és az energiaválságról folytatott egyesült államokbeli megbeszélésekről számolt be csütörtökön Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Max messengeren.

„Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából az Egyesült Államokba látogattam, ahol találkoztam az orosz-amerikai gazdasági együttműködés munkacsoportjának vezetőivel” – írta Dmitrijev.

A tisztségviselő szerint a találkozón megvitatták az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítását elősegítő ígéretes projekteket és a világ energiapiacain kialakult válsághelyzetet.

Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszermeghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét – fogalmazott Dmitrijev.

A Dmitrijev vezette küldöttség szerdán Floridában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával tárgyalt.

oroszország

egyesült államok

energiavlság

