Infostart.hu
2026. március 12. csütörtök Gergely
Nyitókép: Unsplash

Magyar katonákat sodortak veszélybe az irániak

Infostart

Rakétatámadás érte azt az iraki katonai támaszpontot, ahol magyar honvédek is szolgálnak.

Római kormányforrások közlése szerint szerdán Irán rakétacsapást mért egy olasz katonai bázisra az iraki Erbílben. A támadás röviddel azután történt, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami médiában bejelentette: rakétákkal vettek célba amerikai bázisokat Bahreinben, Izraelben, valamint Irak kurdok által ellenőrzött régiójában, beleértve Erbílt is – írja az Index.

A portál arról is beszámolt, hogy a támaszponton magyar katonák szolgálnak, akik az iráni támadást az óvóhelyen vészelték át.

A Honvédelmi Minisztérium szerint valamennyien jól vannak.

„Egy rakéta eltalálta az erbíli bázisunkat, nem ismerem a kimenetelt” – olvasható Guido Crosetto olasz védelmi miniszter üzenetében, amelyet Angelo Bonelli olasz parlamenti képviselő, a Baloldali Zöld Szövetség párt tagja osztott meg élőben egy politikai talkshow-ban a lavocedinewyork.com New York-i amerikai‑olasz hírportál beszámolója szerint. A támadásról felvétel is készült.

Az Index megjegyezte még, hogy Erbilben két olasz katonai létesítmény található: a nagyobb bázist, a Camp Singarát, 2014-ben hozták létre, ahol 300 olasz katona kizárólag a pesmerga katonák kiképzésén dolgozik a kurd kormány kérésére. A másik egy Camp Paterna nevű légibázis, ahol körülbelül 60 katona és számos helikopter állomásozik, amelyeket személyzet és ellátmány szállítására használnak az észak-iraki bázisokra.

Egyelőre nem világos, hogy a szerdai támadások melyik létesítményt érték.

