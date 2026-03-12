Magyar katonákat sodortak veszélybe az irániak

Római kormányforrások közlése szerint szerdán Irán rakétacsapást mért egy olasz katonai bázisra az iraki Erbílben. A támadás röviddel azután történt, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami médiában bejelentette: rakétákkal vettek célba amerikai bázisokat Bahreinben, Izraelben, valamint Irak kurdok által ellenőrzött régiójában, beleértve Erbílt is – írja az Index.

A portál arról is beszámolt, hogy a támaszponton magyar katonák szolgálnak, akik az iráni támadást az óvóhelyen vészelték át.

A Honvédelmi Minisztérium szerint valamennyien jól vannak.

„Egy rakéta eltalálta az erbíli bázisunkat, nem ismerem a kimenetelt” – olvasható Guido Crosetto olasz védelmi miniszter üzenetében, amelyet Angelo Bonelli olasz parlamenti képviselő, a Baloldali Zöld Szövetség párt tagja osztott meg élőben egy politikai talkshow-ban a lavocedinewyork.com New York-i amerikai‑olasz hírportál beszámolója szerint. A támadásról felvétel is készült.

Az Index megjegyezte még, hogy Erbilben két olasz katonai létesítmény található: a nagyobb bázist, a Camp Singarát, 2014-ben hozták létre, ahol 300 olasz katona kizárólag a pesmerga katonák kiképzésén dolgozik a kurd kormány kérésére. A másik egy Camp Paterna nevű légibázis, ahol körülbelül 60 katona és számos helikopter állomásozik, amelyeket személyzet és ellátmány szállítására használnak az észak-iraki bázisokra.

Egyelőre nem világos, hogy a szerdai támadások melyik létesítményt érték.