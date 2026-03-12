ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Nyitókép: Pixabay

Veszélyes méhbetegség miatt rendeltek el zárlatot egy megyében

Infostart / MTI

Az illetékes kormányhivatal zárlatot rendelet el egy méhészet körül a méheket fenyegető nyúlós költésrothadása miatt.

Védőkörzetet rendelt el hétfőtől a Békés Vármegyei Kormányhivatal, miután egy békéscsabai méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapított meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma – tájékoztatott csütörtökön a békési önkormányzat.

A védőkörzetet a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre kell elrendelni, az Békéscsaba és Békés települések közigazgatási területét részlegesen érinti – olvasható a határozatban.

A zárlat ideje alatt tilos a területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni; oda méheket bevinni; illetve méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.

A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni. Amennyiben a méhész a fenti előírásokat megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

A községi zárlatot akkor lehet feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt.

