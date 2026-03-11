Az iparkamarához kerülnek a vállalkozók adatai – részletek

A kormány és az iparkamara március elején kötött megállapodásának célja a közfeladatok elosztásának optimalizálása, így segítve a gazdasági növekedést, mondta parlamenti expozéjában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

Kiemelte: a jelenlegi szabályozás több, egymástól elkülönülten eljáró szerv, a Nemzeti Vámhivatal, a kormányhivatal, a gazdasági kamarák bevonásával biztosítja az egyéni vállalkozókat érintő nyilvántartási, tájékoztatási és ellenőrzési feladatokat, amelyek esetenként nehezen átláthatók.

„A törvényi szintű feladat és hatásköri rendezés teremti meg annak alapját, hogy az egyéni vállalkozók ügyei egy kamarai alapú, egyablakos rendszerben legyenek intézhetőek. Az egyéni vállalkozók és egyéni cégekről szóló 2009. évi 115-ös törvénymódosítás arra irányul, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a kamara vegye át jövő év január elsejétől, hogy a vállalkozókat minél kevesebb adminisztrációs kötelezettség terhelje. A módosítás meghatározza a kamara és a területi kamarák közötti feladatmegosztást is.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartási és tájékoztatási feladatok egy ablakos kamarai kezelésével jelentős adminisztrációcsökkentés és hatékonyságnövekedés érhető el.”

A törvény megteremti az építőiparban működő teljesítésigazolási szakértői szerv jogi kereteit is. Ez a szervezet egyebek mellett elősegíti a lánctartozások megakadályozását – tette hozzá a miniszterhelyettes.

Fónagy János azt is elmondta, hogy a módosítás alapján

a Kamara kidolgozza a felnőttképző intézmények szakmai minősítésének rendszerét.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is azt közölte, hogy az új törvénynek köszönhetően csökkennek az adminisztrációs terhek, hiszen 2027 januárjától az egyéni vállalkozók egyablakos rendszerben intézhetik az alapítással, módosítással és szüneteléssel kapcsolatos ügyeiket.