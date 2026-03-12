ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Nyitókép: Anemone123 Pixabay

Kézfej fotók alapján azonosítható egy ritka, de veszélyes hormonális betegség

Infostart

Japán kutatók szerint egy kézfejfotó alapján mesterséges intelligencia segítségével nagy pontossággal felismerhető az akromegália, egy lassan kialakuló, de kezeletlenül akár életveszélyes hormonális betegség.

A japán Kóbe Egyetem kutatói szerint egy, a kézfejről készült fotó segíthet azonosításában egy ritka, ellenben halálos hormonális problémát – írja a HVG.hu. A megnagyobbodott kezek és lábak jelezhetik az akromegália betegséget, ami az agyalapi mirigy jóindulatú daganatát jelenti. Akkor fordul elő, amikor a szervezet túl sok növekedési hormont termel.

Bár a jóindulatú daganat nem ártalmas, kezelés nélkül olyan szövődmények alakulhatnak ki, mint a cukorbetegség és a szívbetegség, amelyek potenciálisan életveszélyesek lehetnek. Hidenori Fukuoka, az egyetem tudósa szerint a legnagyobb probléma az, hogy egy lassan kialakuló betegségről van szó, így akár egy évtized is eltelhet, mire sikerült diagnosztizálni

A Science Alert beszámolója szerint a tudósok összesen 725 embert vontak be egy vizsgálatba, akinek nagyjából felénél diagnosztizálták az akromegáliát. Több mint 11 ezer képet készítettek a kezükről, a felvételekkel egy mesterségesintelligencia-modellt tanítottak be. A fotókon a kézfej hátulja, valamint az ökölbe szorított kéz volt látható, a tenyér nem.

A kísérlet szerint a modell a betanítás után 88 százalékos pozitívés 93 százalékos negatív prediktív értékkel azonosította az akromegáliás betegeket.

Egy publikáció szerint az AI még az endokrinológusokat is felülmúlta, amikor ugyanazokat a fotókat elemezték. A tudósok eddig is sejtették, hogy a betegség azonosításához elég lehet csak a kézfej megvizsgálása, a mostani eredmények azonban a gyakorlatban is alátámasztották ezt a hipotézist.

