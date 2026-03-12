Kézfej fotók alapján azonosítható egy ritka, de veszélyes hormonális betegség

A japán Kóbe Egyetem kutatói szerint egy, a kézfejről készült fotó segíthet azonosításában egy ritka, ellenben halálos hormonális problémát – írja a HVG.hu. A megnagyobbodott kezek és lábak jelezhetik az akromegália betegséget, ami az agyalapi mirigy jóindulatú daganatát jelenti. Akkor fordul elő, amikor a szervezet túl sok növekedési hormont termel.

Bár a jóindulatú daganat nem ártalmas, kezelés nélkül olyan szövődmények alakulhatnak ki, mint a cukorbetegség és a szívbetegség, amelyek potenciálisan életveszélyesek lehetnek. Hidenori Fukuoka, az egyetem tudósa szerint a legnagyobb probléma az, hogy egy lassan kialakuló betegségről van szó, így akár egy évtized is eltelhet, mire sikerült diagnosztizálni

A Science Alert beszámolója szerint a tudósok összesen 725 embert vontak be egy vizsgálatba, akinek nagyjából felénél diagnosztizálták az akromegáliát. Több mint 11 ezer képet készítettek a kezükről, a felvételekkel egy mesterségesintelligencia-modellt tanítottak be. A fotókon a kézfej hátulja, valamint az ökölbe szorított kéz volt látható, a tenyér nem.

A kísérlet szerint a modell a betanítás után 88 százalékos pozitívés 93 százalékos negatív prediktív értékkel azonosította az akromegáliás betegeket.

Egy publikáció szerint az AI még az endokrinológusokat is felülmúlta, amikor ugyanazokat a fotókat elemezték. A tudósok eddig is sejtették, hogy a betegség azonosításához elég lehet csak a kézfej megvizsgálása, a mostani eredmények azonban a gyakorlatban is alátámasztották ezt a hipotézist.