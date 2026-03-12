ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
337.67
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rengeteg iszapot helyeztek el a Balaton partján Fonyódnál.
Nyitókép: Facebook

Valami bűzlik a Balatonnál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Fonyódról és Zamárdiból érkeznek panaszok.

Iszaphegyek jelentek meg a parton a Balaton egyes részein. Fonyódon és Zamárdiban is áll a bál, a közösségi médiában egyre több a paprikás hangulatú bejegyzés - írja a SONLINE.

Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere részleteket osztott meg a lappal az iszaphelyzetről.

Kiderült, hogy ami most gyomorforgató sárnak tűnik a sétány mentén, az valójában a nyári luxus és kényelem alapanyaga. A Fonyódligeten és a Fürdő utcai strandon felhalmozott sötét massza nem szemét, hanem a Balaton medrének ajándéka, aminek egyszerűen szikkadnia kell a napon, mielőtt munkára fognák.

A polgármester elmondta: a cél az, hogy a kiszáradt anyagot elterítsék a Panoráma strandon, így varázsolva puha, homokos fövenyt a strandolóknak. A városnak több mint 10 millió forintba kerül ez a művelet, csak azért, hogy nyáron ne a ragacsos iszapban kelljen dagonyázni.

A szél és a fizika sajnos kegyetlen: az őszi-téli viharok a homok nagy részét visszahordják a mederbe, ezért kell ezt a szélmalomharcot szinte minden évben megvívni.

Zamárdi is résen van: harc a nádas ellen

Zamárdiban sem jobb a helyzet, Csákovics Gyula polgármester szerint itt a tét még nagyobb: ha nem zajlik le időben az iszapkotrás és nádvágás, hamarosan a stégekig sem lehet majd lejutni.

A nyaralótulajdonosok kényelme miatt zajlanak a kotrások és a nádvágások az utcák végén.

Bár ezek nem a hagyományos értelemben vett strandok, a városvezetés itt is gondot fordít arra, hogy a nyaralók kényelmesen lejussanak a vízhez.

A legfájóbb pont a fonyódi polgármester szerint a látvány és a fű pusztulása. Ahol most a bűzös iszap pihen, ott nem marad meg a fű.

Kezdőlap    Belföld    Valami bűzlik a Balatonnál

balaton

iszapkotrás

fonyód

zamárdi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Explosions are reported on two more foreign tankers in the Persian Gulf killing at least one person, port authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 05:24
Háromnegyed óráig bírta a két sofőr a hajszát Budapesten – videó
2026. március 12. 04:21
Lecsap a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel
×
×