Valami bűzlik a Balatonnál

Iszaphegyek jelentek meg a parton a Balaton egyes részein. Fonyódon és Zamárdiban is áll a bál, a közösségi médiában egyre több a paprikás hangulatú bejegyzés - írja a SONLINE.

Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere részleteket osztott meg a lappal az iszaphelyzetről.

Kiderült, hogy ami most gyomorforgató sárnak tűnik a sétány mentén, az valójában a nyári luxus és kényelem alapanyaga. A Fonyódligeten és a Fürdő utcai strandon felhalmozott sötét massza nem szemét, hanem a Balaton medrének ajándéka, aminek egyszerűen szikkadnia kell a napon, mielőtt munkára fognák.

A polgármester elmondta: a cél az, hogy a kiszáradt anyagot elterítsék a Panoráma strandon, így varázsolva puha, homokos fövenyt a strandolóknak. A városnak több mint 10 millió forintba kerül ez a művelet, csak azért, hogy nyáron ne a ragacsos iszapban kelljen dagonyázni.

A szél és a fizika sajnos kegyetlen: az őszi-téli viharok a homok nagy részét visszahordják a mederbe, ezért kell ezt a szélmalomharcot szinte minden évben megvívni.

Zamárdi is résen van: harc a nádas ellen

Zamárdiban sem jobb a helyzet, Csákovics Gyula polgármester szerint itt a tét még nagyobb: ha nem zajlik le időben az iszapkotrás és nádvágás, hamarosan a stégekig sem lehet majd lejutni.

A nyaralótulajdonosok kényelme miatt zajlanak a kotrások és a nádvágások az utcák végén.

Bár ezek nem a hagyományos értelemben vett strandok, a városvezetés itt is gondot fordít arra, hogy a nyaralók kényelmesen lejussanak a vízhez.

A legfájóbb pont a fonyódi polgármester szerint a látvány és a fű pusztulása. Ahol most a bűzös iszap pihen, ott nem marad meg a fű.