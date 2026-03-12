ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Fede Valverde, a Real Madrid játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Real Madrid-Manchester City elsõ mérkõzésén Madridban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin

„Valverde a világ leginkább alulértékelt játékosa”

Infostart

Az angol elemzők szerint a Manchester City önmagához képest nagyon gyengén játszott a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének (egyik) első mérkőzésén, de az igazi különbséget a két csapat között a spanyol csapat kapitánya, Federico Valverde jelentette. Élete mérkőzését játszotta.

A fogadóirodák szerint a Manchester City a Bernabéuban is esélyesebbnek számított, részben azért, mert decemberben is nyert ott a Real Madrid ellen, részben meg amiatt, mert a „királyi” klubból Kylian Mbappé, Rodrygo és Jude Bellingham is hiányzott.

Arra előzetesen senki sem számított, hogy a hét végi bajnoki 94. percében, a Celta ellen is gólt szerző uruguayi középpályás egyedül megnyeri a mérkőzést az első félidőben. Federico Valverde az első 75 BL-mérkőzésén összesen három gólt szerzett, a hetvenhatodikon, 45 perc alatt hármat.

Az elsőnél a labdaátvétellel nyert csatát, majd elvitte a labdát Gianluigi Donnarumma mellett is, a másodiknál ballal, a balösszekötő helyéről lőtt a kapuba, a harmadiknál, a legszebbnél, Guéhi fölött átemelte a labdát (kevésbé szalonképesen: megesernyőzte), aztán a levegőből a kapuba rúgta lőtt.

Federico Valverde 2016-ban érkezett a Peñaroltól a Real Madridhoz, 18 évesen. Egy idényt tizenévesen még a Deportivónál töltött, de azt leszámítva egy évtizede lassan a Real Madrid játékosa, a mostani alapcsapatból ő játszik a legrégebben a Madridban. A mostani szezonban, minden sorozatot figyelembe véve, hat gólt szerzett, ebből négyet öt napon belül.

A Bajnokok Ligája történetében mindössze az ötödik játékos lett, aki egy első félidőben mesterhármasig jutott.

Elsősorban középpályás, de kényszerből többször játszott jobbhátvédet és a támadásokban is feltalálja magát. A BBC a világ leginkább alulértékelt játékosának nevezte csütörtök délelőtt, idézve a korábbi liverpooli futballistát, Trent Alexander-Arnoldot, aki éppen Valverde mögött játszott szerda este a Bernabéuban.

A szerdai előtti utolsó 26 Bajnokok Ligája-mérkőzésén nem talált a kapuba, és soha nem szerzett egynél több gólt egyetlen mérkőzésen sem a sorozatban.

Sérült csapattársain, Jude Bellinghamen és Kylian Mbappén az őszinte elismerés látszott, különösen a harmadik gól után. Az angol középpályásnak tátva maradt a szája, Mbappé pedig felugrott a székéből, hogy megtapsolja a gólt, amelyre még ő is büszke lehetett volna.

„Hasonló reakciót váltott ki belőlem is, a pályán – idézte a BBC Trent Alexander-Arnoldnak a TNT Sportsnak adott nyilatkozatát. – Már Liverpool-játékosként is azt mondtam, hogy csodálom őt. Kétségtelenül ő a bolygó leginkább alulértékelt labdarúgója. Amikor vele játszol, megérted, mennyit ad a csapatnak.

Minden egyes fűszálat lefed, mindent belead. Játékosként a legjobb tulajdonságod az, hogy a csapattársaid mindig számíthatnak rád.”

Federico Valverde a mérkőzés után – a szokásoknak megfelelően – megkapta a meccslabdát. Azt mondta: „Amikor gólokat szereztem, azt hittem, csak álom. Ezzel a labdával még a gyerekeim sem fognak játszani, megtartom.”

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”
Kormányinfó

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”
Feloldják a titkosítását a Tisza Párt külföldi támogatásáról szóló jelentésnek, Volodimir Zelenszkij Gulyás Gergely szerint „hülyeségeket beszél”, a Volánbuszok valóban nem tudnak védett áron tankolni, lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok, de Fidesz-pénzből. Orbán Viktor „nincs teljes biztonságban”. A parlamenti ciklus lezárultával, bő egy hónappal az országgyűlési választások előtt is volt Kormányinfó, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszoltak.
