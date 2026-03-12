ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.35
usd:
337.2
bux:
0
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában

Prőhle Gergely: végtelenül lassan halad a német hadsereg fegyverkezése

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A 450 ezres NATO-ajánlással szemben jelenleg a német hadsereg létszáma 185 ezer fő, továbbá van még 50 ezer tartalékos katona – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója, volt berlini nagykövet.

A haderőfejlesztés ismét hangsúlyos kérdés lett Németországban is, párhuzamosan a sorkatonai szolgálat lehetséges bevezetésével. A NATO ajánlása értelmében Németországnak 450-460 ezer főre kellene növelnie a hadserege létszámát a jelenlegi 185 ezerről, miközben mintegy 50 ezer tartalékossal számolhatnak.

Mindenesetre a haderőfejlesztés elindult, évtizedes lemaradást kell behozni, és számtalanszor elhangzik például az egyébként „elég kardcsörtető” Boris Pistorius honvédelmi miniszter részéről is, hogy „azért kell fegyverkeznünk, hogy ne kelljen háborúznunk”, ami azért egy erősen hidegháborús logika – mutatott rá Prőhle Gergely.

Ám a fegyverkezés végtelenül lassan halad – tette hozzá.

„Egyrészt mert hiába van számos innováció a német haditechnikában, a dróntechnikában például, ennek ellenére az Európában eladott fegyverek 80 százaléka még mindig amerikai. Ennek ellenére a németek is beszélnek az önálló európai hadseregről. Magyarország sem véletlenül német fegyvereket, harckocsikat, helikoptereket vásárolt, ez is egy jelzés abba az irányba, hogy valóban lenne szükség egy európai haderőfejlesztésre és egy haditechnikai fejlesztésre, ami egyébként a magyar uniós elnökségnek is fontos aspektusa volt. De addig még nagyon sok víznek le kell folynia a Rajnán, amíg ebből valós gyártókapacitás lesz” – vázolta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója.

A haderőfejlesztés célja az is lenne, hogy az ipar kapjon egy lökést, erről szólnak a Rheinmetall és számos más nagy német cég befektetései, és persze az is, hogy minden háborúnak van árfelhajtó hatása. Például azok a harckocsi-töltények, amelyeket korábban 1500-2000 euróért adtak el, azok most 10-12 ezer euróba kerülnek – mutatott rá.

A korábbi hallgatás után most már téma Németországban a sorkatonai szolgálat is, aminek ügye a politikán kívül a társadalmat is megmozgatja, ugyanis március elején több ezres diáktüntetések voltak Németország több városában is, tiltakozva ezen tervek ellen.

Mint Prőhle Gergely felidézte, a Bundestagnak van egy megbízottja, jelenleg egy CDU-s képviselő, aki az SPD-s hadügyminisztérium, illetve a hadsereg állapotát méri föl. A mintegy százoldalas jelentés nemrég készült el, ebben szerepel ez a bizonyos, nagyjából 185 ezer fős létszámadat, de az is, hogy a tavalyi évben – és ez egy forradalmi változásnak minősül – ötezerrel nőtt az állandó alkalmazottak létszáma a német hadseregben. Ugyanakkor az is szerepel benne, hogy a közlegények aránya csupán 29 százalék, és gyakorlatilag minden közlegényre jut egy tiszt, ami a konkrét hadra foghatóság szempontjából nem jelent sok jót.

A volt berlini nagykövet szerint egyfelől nagy fluktuáció tapasztalható a hadseregben, másfelől vannak infrastrukturális hiányosságok, ugyanis nincs elég laktanya, illetve ami volt, azt eladták, lakótelep lett belőle, vagy lerohadt. Tetézi a gondokat, hogy ha nem sikerül a professzionális katonaság létszámát máshogy megfelelő mértékben növelni, akkor a sorkatonaságot valamilyen módon újra kell éleszteni. Ezt nagyon óvatosan csinálják, önkéntes alapon tervezik egyelőre, most a kérdőíves szándékfelmérés zajlik.

Megemlítette még, hogy ha a 18 évesek nem katonai szolgálatra mennek, akkor civil szolgálatot kellene végezniük, ami azt jelenti, hogy fiatal egy éven át, egyetemi évei előtt egy szociális otthonban vagy egy kórházban, minimális anyagi juttatásért gyakorlatilag szociális munkát végez.

„Amikor a fiatalok ezek ellen tüntetnek, azt akár kényelmi szempontból is meg tudom érteni. Ez nem feltétlenül a lánglelkű pacifizmus jele” – jegyezte meg Prőhle Gergely.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Prőhle Gergely: végtelenül lassan halad a német hadsereg fegyverkezése

németország

aréna

prőhle gergely

haderőfejlesztés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Prőhle Gergely: végtelenül lassan halad a német hadsereg fegyverkezése

Prőhle Gergely: végtelenül lassan halad a német hadsereg fegyverkezése

A 450 ezres NATO-ajánlással szemben jelenleg a német hadsereg létszáma 185 ezer fő, továbbá van még 50 ezer tartalékos katona – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója, volt berlini nagykövet.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombézza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális rohamra készül a MÁV: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt vonatra szállsz

Brutális rohamra készül a MÁV: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt vonatra szállsz

A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price reaches $100 again as new attacks reported on three cargo ships in Gulf

Oil price reaches $100 again as new attacks reported on three cargo ships in Gulf

The rise in the oil price comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 07:59
Irán erősen támadja a környező országokat, nő az olajpánik
2026. március 12. 06:58
Donald Trump: az amerikai hadsereg „gyakorlatilag elpusztította Iránt”
×
×