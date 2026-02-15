ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Nicusor Dan román államfő sajtótájékoztatót tart a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) székhelyének udvarán 2025. május 31-én, miután a helyszínen tájékozódott a víz által teljesen elöntött bánya katasztrófájának részleteiről.
Nyitókép: Veres Nándor

Románia is közel ért a Béketanácshoz

Infostart / MTI

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

A román államfő vasárnap Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra döntését, miután korábban úgy nyilatkozott: Bukarest konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázása érdekében, hogy a Béketanács chartájának előírásai összeegyeztethetők legyenek a román állam fennálló nemzetközi kötelezettségeivel.

A román elnök most azt közölte: a megbeszéléseken való részvételről szóló döntés az ENSZ Biztonsági Tanácsa által novemberben elfogadott, az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett határozat által létrehozott diplomáciai folyamat támogatásán alapul.

Románia megerősíti a nemzetközi békefenntartási erőfeszítések iránti határozott támogatását, valamint a Gázai övezet újjáépítési folyamatában való részvétel iránti nyitottságát. Románia következetesen támogatta a konfliktus végéhez vezető megoldás megtalálásának szükségességét, és támogatást nyújtott a Gázai övezet polgári lakosságának, különösen sürgősségi orvosi evakuálási műveletek révén – emlékeztetett vasárnapi Facebook-bejegyzésében a román államfő.

A téma kapcsán Ilie Bolojan román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne egymilliárd dollárja a tagdíj kifizetésére, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja. Az államfő később pontosította a tagdíjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.

