2026. február 6. péntek
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Infostart

Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.

Elemzők szerint önmagában már az is jelzésértékű volt, hogy a konzervatív kancellár olyan országokba utazott, amelyek – Szaúd-Arábiával és Katarral az élen – az elmúlt években nemzetközi mércével mérve aligha számítottak „szalonképesnek”. Igaz, mindez kevesebb mint egy évvel ezelőtt az amerikai elnököt Donald Trumpot sem zavarta, aki Rijádban a trónörökössel parolázott.

Merz a három országba a pragmatizmus, az új partnerek keresésének jegyében látogatott el. A pragmatizmust a gazdasági és technológiai együttműködés, a beruházások, valamint a biztonsággal összefüggő kérdések jelentették.

A térség kapcsán sokat vitatott emberi jogi problémák alighanem csak zárt ajtók mögött kerültek napirendre. Nem véletlenül fogalmazott az út első két állomása után a kancellár úgy, hogy

Németország az olaj- és gázlelőhelyekben gazdag államokkal új szintre akarja emelni kapcsolatait.

Ez a régió minden tekintetben fontos számunkra – idézték Merzet, aki mindenekelőtt a szaúdi koronahercegre, Mohamed Bin Szalmánra utalva „lenyűgöző személyiségekről” beszélt. Annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt Trumppal együtt több nyugati vezető „kiközösítette” azt a koronaherceget, akit felelőssé tettek egy kormánykritikus szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi az isztambuli konzultánson 2018 októberében történt meggyilkolásáért.

De a katari állomás sem volt „szeplőmentes”, különös teintettel a 2022-es labdarúgó-világbajnokság előtt és alatt történtekre. Emiatt akkor még a német válogatott labdarúgói is demonstráltak. Most viszont Merz Rijád mellett Dohát is „rendkívül megbízható” partnernek nevezte.

Több német hírportál idézte a kancellár kijelentését arról, hogy Németország és Katar a globális gazdasági felfordulás, a geopolitikai bizonytalanságok és a technológiai átalakulás idején tudatosan a párbeszédre, és nem utolsó sorban a jövőbe trénő befektetésekre összpontosít.

Az elemzők szerint a kancellár „pragmatikus magatartása” összefügg a világrend jelenlegi változásaival. Merz – mint fogalmaztak – az „erodálódó” transzatlanti kapcsolatok nyomán csökkenteni kívánja országa függőségét mindenekelőtt az Egyesült Államoktól, egyidejűleg Kínától is. Célja az, hogy új partnerekkel bővítse Németország kapcsolatrendszerét.

A hangsúly mindenekelőtt az energián, különösen a cseppfolyósított földgázon és a hidrogénen van, továbbá az Öböl-menti államok németországi beruházásain, amelyek munkahelyeket teremthetnek.

Hasonlóan fontos a térség országaival való védelmi együttműködés, amit a hírek szerint jelez, hogy a kancellár fegyverszállításokat ígért.

Az ntv közszálgálati portál szerint Friedrich Merz mindenekelőtt Rijáddal és Dohával kívánja felújítani a korábban megszakított együttműködést. Idézte a kancellárt, aki úgy fogalmazott, hogy mindkét ország megbízható partner, és a fegyverszállítások terén való együttműködés elmélyíthető. „Ez kölcsönös érdek, és elősegíti, hogy a világ biztonságosabbá váljon” – hangoztatta a kancellár.

Információk szerint Szaúd-Arábia többek között A400M katonai szállítórepülőgépek iránt érdeklődik.

Élesen bírálta ugyanakkor a kancellárt az ellenzéki Zöldek, valamint a Baloldal Pártja. Mindkét párt vezetői elítélték a tervezett német fegyverszállításokat.

A Zöldek Pártja szerint mindennek semmi köze nincs a biztonságpolitikához. Azzal vádolta Mrezet, hogy autoriter rezsimekkel működik együtt „fosszilis programja” érdekében. A Baloldal Pártja egyenesen „piszkos ügyletről” beszélt.

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága
Nőtt Európában az atomenergia támogatottsága és csökkent a technológia elutasítóinak aránya – ez derült ki a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 27 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatásból. Az InfoRádió Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatóját kérdezte.
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal - közölte az iráni külügyminiszter pénteken, az amerikai elnök közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoff-fal, és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásai első fordulóját követően.

Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni

Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni

A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Abbas Aragchi spoke after hours of talks in Oman ended, which the two countries entered with significantly different positions.

2026. február 6. 19:36
Irán üzent az Egyesült Államoknak: feszült a figyelem
2026. február 6. 18:43
Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága
