2026. február 3. kedd Balázs
Az RWE német energetikai konszern földgáztározója a csehországi Haje u Pribrami környékén 2022. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Üresednek a gáztárolók, növekszik az aggodalom Németországban

Infostart

A rendkívüli hideg nem kíméli Németországot sem. Olyannyira nem, hogy az illetékes hatóságok lakosságot nap mint nap a tomboló tél okozta nehézségekre figyelmeztetik. Az aggodalmakat növeli, hogy a gáztárolók egyre inkább ürülnek.

A tartós hideghullám Németországban is egyre erőteljesebb fűtéshez vezetett. Növekedett a gázfogyasztás, a gáztárolók töltöttsége pedig fokozatosan csökken. Szakértők most azt találgatják, valójában mennyire súlyos a helyzet. Ami a tényleges adatokat illeti, december végén Németország körülbelül 40 gáztárolója még közel 57 százalékos töltöttséggel rendelkezett.

A legfrissebb beszámolók szerint a töltöttségi szint mostanra 32,9 százalékra csökkent, ami jelentősen alacsonyabb, mint az előző években. Az összehasonlítás kedvéért: 2025. február 1-jén például a töltöttségi szint 56,4 százalékos volt.

Az ARD közszolgálati médium ezzel kapcsolatban a Zöldek Pártjának energiapolitikai szóvivőjét szólaltatta meg. „Alig vészeljük át a telet” – fogalmazott a szóvivő, aki a kormányt a megfelelő felkészülés hiányával vádolta. Szerinte Katherina Reiche gazdasági miniszternek most gázmegtakarításra kellene felszólítania. A szóvivő, Michael Kellner egyébként az Olaf Scholz vezette korábbi kormány idején a gazdasági minisztérium államtitkára volt.

Katherina Reiche – aki Szaúd-Arábiában energetikai együttműködésről kezdett tárgyalásokat – ugyanakkor külön nyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy az alacsony töltöttségi szint ellenére nem lát okot aggodalomra.

„Naponta figyelemmel kísérjük a helyzetet, aggodalomra nincs ok”

– értékelte a miniszter.

A CDU politikusa ezzel összefüggésben a cseppfolyósított földgázban rejlő lehetőségekre mutatott rá. Meggyőződésének adott hangot, hogy – mint idézték – Németország jól átvészeli a telet.

A német szövetségi hálózati ügynökség vezetője korábban hasonló véleményt fogalmazott meg. A földgáztároló létesítmények továbbra is fontosak, de szerinte már nem ezek jelentik az egyetlen meghatározó tényezőt a gázellátásban. Klaus Müller utalt arra, hogy

a meglévő LNG-infrastruktúra a hozzá tartozó Északi- és Balti-tengeri terminálokkal jelenleg kihasználatlan.

Értékelése szerint ez azt jelenti, hogy van „játéktér” az ellátás bővítésére.

Ugyanakkor Müller hangoztatta azt is, hogy az olajhoz hasonlóan stratégiai gáztartalékra is szükség lenne. Elismerte hogy a gázellátásért való felelősségnek elvileg magánkézben kell maradnia. Lehetnek azonban „külső sokkok”, amelyek a gáz esetében is indokolnák az államilag előírt, vészhelyzetre vonatkozó tartalékokat. Utalt ara, hogy a tárolt olajnak legalább 90 napig kell kitartania.

Az ilyen tartalékok azonban további költségekkel járnak – tette hozzá.

Az ARD értesülése szerint a gazdasági minisztérium már korábban szakértői jelentést rendelt el a gázpiacot érintő kérdésekről. A szóban forgó jelentés nem zárta ki a jelenlegi gáztárolási stratégia felülvizsgálatát.

németország

időjárás

gáztározó

