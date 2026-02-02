ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 2. hétfő
Rear view of tourist in hotel looking through the window
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Több turista is meghalt, miután ugyanabban a hotelben szálltak meg

Infostart

Több brit turista is meghalt, miután a Zöld-foki-szigeteken megbetegedtek. Mindegyikük ugyanabban a szállodában szállt meg, a helyi kórházakban pedig nem kaptak megfelelő ellátást.

Elena Walsh brit turista nem sokkal azután, hogy megkezdte nyaralását a Zöld-foki-szigeteken, gyomorfertőzést kapott és néhány napon belül meghalt. A The Sunday Times riportja négy olyan brit turista halálesetét dolgozta fel, akik a Zöld-foki-szigetekre érkeztek, ám nem sokkal később heves gyomorpanaszaik után életüket vesztették – írja a hvg.hu.

Közös a halálesetekben, hogy a helyi kórházakban látták el őket, az ott uralkodó állapotokat pedig a hozzátartozók háborús övezethez hasonlították.

Közös továbbá a halálesetekben, hogy mindegyik turista egy szállodalánc egyik szállodájában szálltak meg, amikor megbetegedtek. A lap megjegyzi, hogy

mind a négyen alapvető, de kezelhető egészségügyi problémákkal küzdöttek.

A brit külügyminisztérium egyébként „nagyon alapszíntűnek és korlátozottnak” minősíti a Zöld-foki-szigeteken lévő egészségügyi ellátás minőségét.

Tavaly év végén több európai országban is megnőtt a shigella-fertőzéssel kapcsolatos pozitív tesztelések száma. A shigella egy bakteriális fertőzés, amely súlyos hasmenést, lázat és gyomorgörcsöket okoz.

A fertőzés szennyezett ürülékkel terjed, és élelmiszerek, víz vagy emberről emberre is átterjedhet. A legtöbb esetben az emberek orvosi ellátás nélkül is meggyógyulnak, de azoknál, akik már eleve egészségügyi problémákkal küzdenek, a fertőzés súlyosbodhat

Az európai egészségügyi hatóságok később megállapították, hogy

a shigella-fertőzéssel jelentkező emberek többsége nemrég tért vissza Zöld-foki-szigetekről.

A négy haláleset után a Zöld-foki-szigetek kormányzati tisztviselői december 18-án „magas szintű találkozót” szerveztek, amelyen a hotellánc képviselője is részt vett.

(Nyitóképünk illusztráció)

Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak

Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak
Az Ozempic, a Wegovy és a hasonló fogyasztó szerek néhány év alatt alapjaiban változtatták meg az elhízásról és a cukorbetegségről szóló elképzeléseket. És most, hogy az emberek egy része drámai változásról számolt be a szerek fogyasztása nyomán, megjelent egy újabb célcsoport: az elhízott házikedvencek. Egy amerikai cég már klinikai vizsgálatba is kezdett.
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Rekordévet zárt a magyar turizmus, túlszárnyalta a terveket

Rekordévet zárt a magyar turizmus, túlszárnyalta a terveket

Tavaly történelmet írt a magyar turizmus, ami a turisztikai szakma közös sikere; minden szegmensben növekedést mértek 2025-ben - hangsúlyozta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke vasárnap a 33. Turizmus Évadnyitó Gálán a Budapest Kongresszusi Központban.

Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?

Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?

A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

The former cabinet minister says he does not want to "cause further embarrassment" by his links to the late convicted paedophile.

