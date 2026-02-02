Több turista is meghalt, miután ugyanabban a hotelben szálltak meg

Elena Walsh brit turista nem sokkal azután, hogy megkezdte nyaralását a Zöld-foki-szigeteken, gyomorfertőzést kapott és néhány napon belül meghalt. A The Sunday Times riportja négy olyan brit turista halálesetét dolgozta fel, akik a Zöld-foki-szigetekre érkeztek, ám nem sokkal később heves gyomorpanaszaik után életüket vesztették – írja a hvg.hu.

Közös a halálesetekben, hogy a helyi kórházakban látták el őket, az ott uralkodó állapotokat pedig a hozzátartozók háborús övezethez hasonlították.

Közös továbbá a halálesetekben, hogy mindegyik turista egy szállodalánc egyik szállodájában szálltak meg, amikor megbetegedtek. A lap megjegyzi, hogy

mind a négyen alapvető, de kezelhető egészségügyi problémákkal küzdöttek.

A brit külügyminisztérium egyébként „nagyon alapszíntűnek és korlátozottnak” minősíti a Zöld-foki-szigeteken lévő egészségügyi ellátás minőségét.

Tavaly év végén több európai országban is megnőtt a shigella-fertőzéssel kapcsolatos pozitív tesztelések száma. A shigella egy bakteriális fertőzés, amely súlyos hasmenést, lázat és gyomorgörcsöket okoz.

A fertőzés szennyezett ürülékkel terjed, és élelmiszerek, víz vagy emberről emberre is átterjedhet. A legtöbb esetben az emberek orvosi ellátás nélkül is meggyógyulnak, de azoknál, akik már eleve egészségügyi problémákkal küzdenek, a fertőzés súlyosbodhat

Az európai egészségügyi hatóságok később megállapították, hogy

a shigella-fertőzéssel jelentkező emberek többsége nemrég tért vissza Zöld-foki-szigetekről.

A négy haláleset után a Zöld-foki-szigetek kormányzati tisztviselői december 18-án „magas szintű találkozót” szerveztek, amelyen a hotellánc képviselője is részt vett.

Járványszerű shigella-fertőzés Decemberben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a shigella-fertőzések számának növekedéséről számolt be Hollandiában, Svédországban, Írországban és Franciaországban. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége október és december között 137 esetet regisztrált – a betegek 80 százaléka nemrég tért vissza Zöld-foki-szigetekről. Korábban is volt már hasonló járvány a szigeten, a lap azt írja, hogy 300 turista perelte be az utazásokat szervező utazási irodát. Mindannyian 2022-ben voltak a Zöld-foki-szigeteken ugyanabban a szállodában, néhányuknál E. coli, szalmonella vagy shigella fertőzést diagnosztizáltak, van köztük olyan, akinek a rokona a betegség után nem sokkal meghalt.

(Nyitóképünk illusztráció)