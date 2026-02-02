Több turista is meghalt, miután ugyanabban a hotelben szálltak meg

Elena Walsh brit turista nem sokkal azután, hogy megkezdte nyaralását a Zöld-foki-szigeteken, gyomorfertőzést kapott és néhány napon belül meghalt. A The Sunday Times riportja négy olyan brit turista halálesetét dolgozta fel, akik a Zöld-foki-szigetekre érkeztek, ám nem sokkal később heves gyomorpanaszaik után életüket vesztették – írja a hvg.hu.
Közös a halálesetekben, hogy a helyi kórházakban látták el őket, az ott uralkodó állapotokat pedig a hozzátartozók háborús övezethez hasonlították.
Közös továbbá a halálesetekben, hogy mindegyik turista egy szállodalánc egyik szállodájában szálltak meg, amikor megbetegedtek. A lap megjegyzi, hogy
mind a négyen alapvető, de kezelhető egészségügyi problémákkal küzdöttek.
A brit külügyminisztérium egyébként „nagyon alapszíntűnek és korlátozottnak” minősíti a Zöld-foki-szigeteken lévő egészségügyi ellátás minőségét.
Tavaly év végén több európai országban is megnőtt a shigella-fertőzéssel kapcsolatos pozitív tesztelések száma. A shigella egy bakteriális fertőzés, amely súlyos hasmenést, lázat és gyomorgörcsöket okoz.
A fertőzés szennyezett ürülékkel terjed, és élelmiszerek, víz vagy emberről emberre is átterjedhet. A legtöbb esetben az emberek orvosi ellátás nélkül is meggyógyulnak, de azoknál, akik már eleve egészségügyi problémákkal küzdenek, a fertőzés súlyosbodhat
Az európai egészségügyi hatóságok később megállapították, hogy
a shigella-fertőzéssel jelentkező emberek többsége nemrég tért vissza Zöld-foki-szigetekről.
A négy haláleset után a Zöld-foki-szigetek kormányzati tisztviselői december 18-án „magas szintű találkozót” szerveztek, amelyen a hotellánc képviselője is részt vett.
(Nyitóképünk illusztráció)