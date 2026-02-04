ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án. Hajnalban Trump bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump beszámolt a kínai elnökkel folytatott telefonos tárgyalásáról, Irán is szóba került

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök kijelentette szerdán, hogy „rendkívül jó személyes kapcsolat” fűzi Hszi Csin-ping kínai elnökhöz. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán írt bejegyzést kettejük telefonbeszélgetéséről beszámolva.

„Éppen most fejeztem be egy kiváló telefonbeszélgetést Hszi kínai elnökkel” – áll a bejegyzésben.

„Hosszú és alapos beszélgetés volt, számos fontos kérdést megvitattunk, ideértve a kereskedelmet, katonai jellegű ügyeket, áprilisi látogatásomat Kínába (amelynek nagy várakozással nézek elébe!), Tajvant,

a háborút Oroszország és Ukrajna között, a jelenlegi helyzetet Iránnal,

Kína olaj- és gázvásárlását az Egyesült Államoktól, azt, hogy Kína fontolgatja további mezőgazdasági termékek vásárlását, beleértve a szójabab mennyiségének 20 millió tonnára emelését a mostani idényben (a következő idényre 25 millió tonnát vállaltak!), repülőgép-hajtóművek szállítását és számos egyéb témát, amelyek mind nagyon pozitívak! A Kínával való kapcsolat, valamint az én személyes kapcsolatom Hszi elnökkel rendkívül jó, és mindketten tudjuk, mennyire fontos, hogy ez így is maradjon. Hiszem, hogy elnökségem következő három évében számos pozitív eredmény születik majd Hszi elnökkel és a Kínai Népköztársasággal kapcsolatban!” – írta bejegyzésében az amerikai elnök.

