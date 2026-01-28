ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a párizsi álllamfõi hivatalban 2025. november 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier

Óriási bejelentést tett a Kreml Volodimir Zelenszkijjel kapcsolatban

Infostart

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója szerint Oroszország nyitott egy Putyin–Zelenszkij-találkozóra, amennyiben azt megfelelően előkészítik és kézzelfogható eredményeket céloz. Kijelentette: ha Zelenszkij valóban kész a személyes egyeztetésre, meghívják Moszkvába, és a biztonságát is garantálják.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója kijelentette, hogy ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll a személyes találkozóra, az orosz fél meghívja őt Moszkvába, és garantálja a biztonságát – írja az Index az az UNN és orosz sajtóinformációk alapján.

Usakov Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Zelenszkij tárgyalási készségéről szóló nyilatkozatára reagálva kijelentette, hogy ez a kérdés nem új keletű, és már többször is megvitatásra került.

„Szeretnék néhány szót szólni arról a kijelentéséről, miszerint Zelenszkij kész találkozni az orosz elnökkel. A kérdés nem új számunkra, és többször is megvitatásra került Vlagyimir Putyin elnökünk és Trump amerikai elnök közötti telefonbeszélgetések során. És ezeknek a beszélgetéseken Trump azt javasolta, hogy fontoljunk meg egy ilyen lehetőséget. És a mi megközelítésünk, úgy tűnik, meglehetősen logikus, és Putyin többször is érintette ezt a témát az újságírókkal folytatott kommunikáció során” – mondta Usakov.

„A megközelítés lényege pedig az, hogy soha nem utasítottuk el és nem is utasítjuk el az ilyen jellegű kapcsolatfelvételt.

A lényeg az, hogy ezek a kapcsolatfelvételek jól elő legyenek készítve – ez az első. Másodszor, konkrét, pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk

És az elnökünk is, többször is újságírókkal beszélve, azt mondta, hogy ha Zelenszkij valóban készen áll egy találkozóra, akkor kérjük, hívjuk meg Moszkvába, és egyúttal biztosítjuk, garantáljuk a biztonságát és a munkavégzéshez szükséges feltételeket” – közölte Jurij Usakov.

