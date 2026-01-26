ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Petra Bayr osztrák szocialista parlamenti képviselő, az Európa Tanács új elnöke.
Nyitókép: Parlament Österreich

Európa Tanács országai nem akarnak háborút – közölte a szervezet új elnöke

Infostart / MTI

Az osztrák Petra Bayr szocialista parlamenti képviselőt választotta elnökének az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE), az új elnök Teódorosz Ruszópulosz görög néppárti politikustól vette át a tisztséget. Erről maga a közgyűlés adott tájékoztatást hétfőn.

Petra Bayr a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló, 1949 óta működő Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 36. elnöke. Ő a harmadik osztrák állampolgár, Peter Schieder (2002-2005) és Karl Czernetz (1975-1978) után, aki betölti a tisztséget. Ő az ötödik nő a PACE elnöki székében.

Az elnök megbízatása egyéves időtartamra szól, egy alkalommal újabb egy évre megújítható. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elnöki tisztségéért két jelölt indult, Petra Bayr mellett a konzervatívok és patrióták jelötje, Victoria Tiblom svéd politikus. Megválasztását követően elmondott beszédében Petra Bayr hangsúlyozta:

az Európa Tanács országait a háború nélküli Európa és a háború nélküli világ víziója, valamint minden közösen elért eredmény, az egyezmények és a közös meggyőződés egyesíti.

Kijelentette: az Európa Tanácsnak soha nem szabad hallgatnia az igazságtalansággal szemben. Soha nem szabad hallgatnia, ha a demokratikus eredmények nyomás alatt állnak, ha az egyéneket pusztán a meggyőződésük miatt megfosztják szabadságuktól - hangsúlyozta.

"Kiállok a tagállamainkban élő nyelvi és kulturális kisebbségekért és mindazokért, akik védik jogaikat. Kiállok a cenzúra és félelem nélküli szólásszabadságért, az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésért és egy olyan Európáért, ahol a nők erőszakmentesen élhetnek, gazdaságilag függetlenek, politikai képviseletük biztosítva van, és teljes mértékben meghallgatásra találnak" - fogalmazott.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban kijelentette: az Európa Tanács továbbra is határozottan kiáll a nemzetközi jog, a területi egység és a konfliktus békés rendezése mellett.

"Ez a háború nemcsak egy állam szuverenitása elleni támadás, hanem támadást jelent a nemzetközi jog, az európai béke és az emberi jogok alapjai ellen is. A jog erejének, nem pedig az erősek jogának kell érvényesülnie" - tette hozzá a PACE új elnöke.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a PACE magyar delegációjának vezetője az MTI-nek nyilatkozva kijelentette: "Köszönettel tartozunk Teódorosz Ruszópulosz leköszönő elnöknek, akivel nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani az elmúlt két esztendőben".

Teódorosz Ruszópulosz, aki kiváló diplomáciai képességekkel rendelkezett, fontosnak gondolta, hogy az Európai Unió Tanácsának 2025-ös magyar elnöksége idején a nemzeti kisebbségek témájában tartott konferencián kifejtse álláspontját a kisebbségvédelmi tevékenység fontosságát illetően - mondta.

Németh Zsolt a PACE hétfői elnökválasztásával kapcsolatosan sajnálatosnak nevezte, hogy nem sikerült a frakciók között megállapodni arról, hogy

milyen rendben váltsák egymást a közgyűlési elnökök.

Ez - elmondása szerint - azt jelzi, hogy nincs meg a megfelelő bizalom az egyes politikai erők között az Európa Tanácsban sem. Szavai szerint nagyon erős törekvések vannak a szocialisták és a liberálisok részéről arra, hogy elszigeteljék a konzervatív és patrióta frakciót.

Közölte ugyanakkor, hogy a közgyűlési pozíciók tekintetében sikerült jó megállapodást elérni: Bartos Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője a PACE egyik alelnöke lett, valamint Kovács Elvirát, a Szerb Nemzetgyűlés alelnökét a monitoring bizottság elnökévé választott.

