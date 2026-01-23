ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megszaporodtak a fehérorosz drónok a határon

Infostart / MTI

Kisebb méretű, pilóta nélküli légi járművek megnövekedett aktivitása volt észlelhető a lengyel–fehérorosz határ közelében, az ilyen incidensek a lengyel légtér védelmének tesztelésének tekinthetők – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága.

A szerdán észlelt jelenséget a lengyel radiolokációs rendszerek „folyamatosan megfigyelték”, a hadsereg „nem állapította meg, hogy veszélyeztették volna a lengyel légteret” – áll a DORSZ bejegyzésében. Hozzátették: az ilyen jellegű incidensek a Fehéroroszország által folytatott „hibrid tevékenység” részét képezik, mindennek célja pedig „a biztonsági helyzet destabilizálása és a lengyel légvédelmi rendszer tesztelése”.

Maciej Wewiór, a lengyel külügyminisztérium szóvivője szerdán a sajtónak megerősítette: előző nap bekérették a fehérorosz nagykövetség ügyvivőjét amiatt, hogy a hétvégén több tucat, cigarettát csempésző léggömb repült be Fehéroroszország területéről Lengyelországba.

Wewiór a PAP hírügynökséggel közölte: az ügyvivő nem tudott válaszolni arra, a fehérorosz fél milyen szerepet töltött be a léggömbök berepülésében. Varsó azonban kétségesnek tartja, hogy Minszknek ne lenne tudomása ezekről a nagyszámú esetekről, illetve nincs rájuk hatása – húzta alá a szóvivő.

