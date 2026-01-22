Orosz-amerikai-ukrán megbeszélés a láthatáron – Trump Davosból Putyinnak üzent: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnök a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórum keretében Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel csütörtökön. A találkozóról távozóban Trump röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háborúnak véget kell vetni.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint mindkét fél „nagyon jónak” minősítette a körülbelül egyórás megbeszélést.

Szerhij Nyikiforov, az ukrán elnök sajtótitkára elmondta, hogy a találkozó végén Trump és Zelenszkij röviden négyszemközt is beszélt egymással.

„Reméljük, hogy ez a háború Ukrajnában véget ér. Sok ember hal meg. A múlt hónapban 30 ezer ember vesztette életét, főként katonák. Ez egy olyan háború, amelyet meg kell állítani. Jó találkozóm volt Zelenszkij elnökkel. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen ez a háború” – idézte az UNIAN az amerikai elnököt.

Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon elhangzott felszólalásában hangsúlyozta, hogy egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül. Az ukrán elnök több kritikus megjegyzést tett az európai országokkal szemben, miközben méltatta Donald Trump amerikai elnök intézkedéseit.

Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint az ukrán államfő az országának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva megköszönte az európai partnerek támogatását, ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a garanciák csak a háború befejezése után lépnek életbe.

Rámutatott, hogy ha életbe lép a tűzszünet, „lesznek ukrán földön kontingensek a partnerországokból és közös járőrözések”. Hozzátette, hogy azonban mindig van egy „de”. „Trump elnök támogatására van szükség. Egyetlen biztonsági garancia sem működik az Egyesült Államok nélkül. Európa szeret a jövőről beszélni, de elkerüli az azonnali cselekvést, azokat a lépéseket, amelyek meghatározzák, milyen jövőnk lesz” – tette hozzá. Méltatta Trumpot egyebek mellett azért, mert az Egyesült Államok „megállítja az orosz árnyékflotta szállítóhajóit és lefoglalja a kőolajat”, Európa viszont, mint mondta, erre nem képes.

Az elnök újfent hangsúlyozta az egységes európai fegyveres erők létrehozásának szükségességét. „Európa csakis abban bízik, hogy ha fenyegetés éri, a NATO működni fog. Ha viszont Putyin úgy dönt, hogy elfoglalja Litvániát vagy megtámadja Lengyelországot, ki fog válaszolni? Jelenleg a NATO annak a hitnek köszönhetően létezik, hogy az Egyesült Államok cselekedni fog, de mi van, ha mégsem?” – tette fel a kérdést Zelenszkij.