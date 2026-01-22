Donald Trump fia értesítette a rendőrséget egy durva videóhívás közben

Mindez egy londoni bírósági tárgyaláson ismertetett periratokból derült ki – írja a Telex a Guardian cikke alapján.

Donald Trump legkisebb fia az egyetlen, aki Melaniával kötött házasságából született. A Trump-hívek körében hihetetlenül népszerű, rendkívül magas Barron Trump nem tisztázott kapcsolatban állt a nővel, akit 2025. január 18-án késő éjjel felhívott.

Amikor a videotelefonos kapcsolat létrejött, látta, hogy ismerősét annak volt barátja épp ütlegeli. Barron Trump erre felhívta a rendőrséget,

és bejelentette: „Felhívott egy nőismerősöm, akit megtámadtak.” Az amerikai elnök fia megadta a nő címét, és így sürgette a hatóságokat: „Tényleg vészhelyzet van, kérem! Láttam egy hívásban, ahogy bántják.”

A segélyhívás leiratából kiderül az is, hogy Trump elnézést kért a hívást fogadó operátortól amiatt, hogy nem válaszol bizonyos, a saját személyazonosságára vonatkozó kérdésekre. Annyit elárult, hogy egy „közösségi oldalról” ismeri az áldozatot. Amikor a rendőrök megérkeztek a nő lakására, a testkamera rögzítette azt, hogy az áldozat közli velük: „Barron Trump barátja vagyok, Donald Trump fiáé.”

Az egyik rendőr erre úgy válaszolt: „Tehát az Amerikából érkezett bejelentés valószínűleg Donald Trump fiától érkezett.” A nő a rendőrök jelenlétében is felhívta Barron Trumpot, aki megerősítette azt, hogy videókapcsolaton keresztül látta, ahogy bántalmazzák a nőt.

A gyanúsított a 22 éves, orosz állampolgárságú Matvej Rumijancev, aki ellen kétrendbeli nemi erőszak, fojtogatás, az igazságszolgáltatás akadályozása és testi sértés miatt emeltek vádat.

A férfi a vádirat szerint féltékeny volt az akkor még csak 18 éves Barron Trumpra, és feldühítette, amikor látta, hogy késő éjjel (ami az Egyesült Államokban még csak este) is a nőt hívja. Az áldozat vallomásában azt mondta: „Segített nekem, megmentette az életemet. Hívása abban a pillanatban olyan volt, mint egy isteni jeladás.”

A védelem szerint a Barron Trump neve alatt futó profil hamis, és ezzel a nő is tisztában van. Az elnök fia eddig nem reagált a peranyagban nyilvánosságra került történetre, mely azért felvet néhány nemzetbiztonsági kérdést is.

A New Yorkban egyetemre járó legkisebb Trump-fiú aktív részese volt apja 2024-es elnökválasztási kampányának, elemzők elsősorban a fiatal férfiakat megszólító influenszerekkel való kapcsolatának jelentőségét emelik ki. Barron Trumpnak a pletykalapok szerint 2025 nyarán, tehát a londoni eset után lett barátnője.