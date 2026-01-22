ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: U.S. President Donald Trump, first lady Melania Trump, and Barron Trump watch during an indoor inauguration parade at Capital One Arena on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Nyitókép: Christopher Furlong/Getty Images

Donald Trump fia értesítette a rendőrséget egy durva videóhívás közben

Infostart

Barron Trump megmenthette egy Londonban élő nő életét, amikor Amerikából kihívta az angol rendőröket, amikor látta, hogy a vele épp videotelefonáló nőt volt barátja súlyosan bántalmazza.

Mindez egy londoni bírósági tárgyaláson ismertetett periratokból derült ki – írja a Telex a Guardian cikke alapján.

Donald Trump legkisebb fia az egyetlen, aki Melaniával kötött házasságából született. A Trump-hívek körében hihetetlenül népszerű, rendkívül magas Barron Trump nem tisztázott kapcsolatban állt a nővel, akit 2025. január 18-án késő éjjel felhívott.

Amikor a videotelefonos kapcsolat létrejött, látta, hogy ismerősét annak volt barátja épp ütlegeli. Barron Trump erre felhívta a rendőrséget,

és bejelentette: „Felhívott egy nőismerősöm, akit megtámadtak.” Az amerikai elnök fia megadta a nő címét, és így sürgette a hatóságokat: „Tényleg vészhelyzet van, kérem! Láttam egy hívásban, ahogy bántják.”

A segélyhívás leiratából kiderül az is, hogy Trump elnézést kért a hívást fogadó operátortól amiatt, hogy nem válaszol bizonyos, a saját személyazonosságára vonatkozó kérdésekre. Annyit elárult, hogy egy „közösségi oldalról” ismeri az áldozatot. Amikor a rendőrök megérkeztek a nő lakására, a testkamera rögzítette azt, hogy az áldozat közli velük: „Barron Trump barátja vagyok, Donald Trump fiáé.”

Az egyik rendőr erre úgy válaszolt: „Tehát az Amerikából érkezett bejelentés valószínűleg Donald Trump fiától érkezett.” A nő a rendőrök jelenlétében is felhívta Barron Trumpot, aki megerősítette azt, hogy videókapcsolaton keresztül látta, ahogy bántalmazzák a nőt.

A gyanúsított a 22 éves, orosz állampolgárságú Matvej Rumijancev, aki ellen kétrendbeli nemi erőszak, fojtogatás, az igazságszolgáltatás akadályozása és testi sértés miatt emeltek vádat.

A férfi a vádirat szerint féltékeny volt az akkor még csak 18 éves Barron Trumpra, és feldühítette, amikor látta, hogy késő éjjel (ami az Egyesült Államokban még csak este) is a nőt hívja. Az áldozat vallomásában azt mondta: „Segített nekem, megmentette az életemet. Hívása abban a pillanatban olyan volt, mint egy isteni jeladás.”

A védelem szerint a Barron Trump neve alatt futó profil hamis, és ezzel a nő is tisztában van. Az elnök fia eddig nem reagált a peranyagban nyilvánosságra került történetre, mely azért felvet néhány nemzetbiztonsági kérdést is.

A New Yorkban egyetemre járó legkisebb Trump-fiú aktív részese volt apja 2024-es elnökválasztási kampányának, elemzők elsősorban a fiatal férfiakat megszólító influenszerekkel való kapcsolatának jelentőségét emelik ki. Barron Trumpnak a pletykalapok szerint 2025 nyarán, tehát a londoni eset után lett barátnője.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump fia értesítette a rendőrséget egy durva videóhívás közben

egyesült államok

donald trump

london

barron trump

