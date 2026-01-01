ARÉNA - PODCASTOK
Izrael és az Egyesült Államok ellen tüntetnek az iráni fővárosban, Teheránban 2025. június 22-én, miután az Egyesült Államok az éjszaka során légicsapásokat intézett ottani nukleáris létesítményekre. Az izraeli hadsereg június 13-án megtámadta az iráni nukleáris fejlesztések infrastruktúráját, katonai célpontokat és üzemanyagraktárakat, Irán pedig azóta ballisztikus rakétákkal és drónokkal lő izraeli célpontokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Iránban több halálos áldozata van a napok óta tartó zavargásoknak

Infostart / MTI

Többen életüket vesztették Iránban a napok óta tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során - jelentették csütörtökön iráni hírügynökségek és jogvédő csoportok. A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

A Farsz helyi hírügynökség egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta: csütörtök reggel a nyugat-iráni Lordeganban több ember meghalt a rendfenntartók és a felfegyverzett tüntetők közötti összecsapásokban. A Hengav nevű kurd jogvédő szervezet ugyancsak halálos áldozatokról számolt be, és közölte, a biztonsági erők éles lőszert használtak a demonstrálók ellen.

Az erőszak ezután több városban fellángolt. Jogvédők szerint szerdán Iszfahán tartományban lelőttek egy tüntetőt, míg az éjszaka folyamán a nyugati Kuhdast városban a Baszidzs önkéntes félkatonai alakulat egyik tagja is meghalt. A Forradalmi Gárda elithadsereg csütörtökön megerősítette, hogy a hozzá köthető Baszidzs milícia egyik tagja, Amirhosszam Hodajari Fard életét vesztette. Közlésük szerint a zavargásokban további tizenhárom milicista is megsebesült.

A tiltakozások vasárnap kezdődtek, amikor kereskedők és más üzlettulajdonosok demonstrációba és sztrájkba kezdtek, bezárták üzletüket több nagyvárosban. Azóta diákok és mások is csatlakoztak a megmozdulásokhoz, a hatóságok pedig több tartományban őrizetbe vettek tüntetőket. A kormány szerdán rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el az ország nagy részére vonatkozóan - hivatalosan a hideg időjárás miatt.

A tiltakozások idején az ország gazdaságát súlyos nyugati szankciók terhelik, az infláció 40 százalék fölött jár, a riál értéke pedig az elmúlt évben nagyjából a felére gyengült a dollárral szemben. A feszültséget tovább növelték a júniusi izraeli és amerikai légicsapások, amelyek iráni nukleáris és katonai létesítményeket értek.

A kormány szóvivője közölte, hogy a hatóságok tárgyalást kezdeményeznek kereskedők és szakszervezeti képviselők bevonásával. Jogvédők szerint több városban továbbra is erős a biztonsági jelenlét, és szórványos összecsapásokról, valamint leadott lövésekről tájékoztatnak.

