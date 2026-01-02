ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
Az iráni fővárosban tüntetések törtek ki a gazdasági válság miatt
Iráni tüntetéshullám: egyre több a halott

Legkevesebb hét ember meghalt Iránban a napok óta tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során.

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

A Farsz helyi hírügynökség egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta: csütörtök reggel a nyugat-iráni Lordeganban több ember meghalt a rendfenntartók és a felfegyverzett tüntetők közötti összecsapásokban. A jelentés szerint Loresztán tartományban három tüntető halt meg, amikor megpróbáltak behatolni egy rendőrőrsre; az összecsapásban tizenheten megsebesültek. A Loresztán tartománybeli Azna városában a közösségi médiában terjedő - független forrásból nem ellenőrizhető - felvételeken maszkos emberek autókat gyújtanak fel és kövekkel dobálják a rendfenntartókat, miközben lövések hallatszanak.

A Hengav nevű kurd jogvédő szervezet ugyancsak halálos áldozatokról számolt be, és közölte, a biztonsági erők éles lőszert használtak a demonstrálók ellen.

Jogvédők szerint szerdán Iszfahán tartományban lelőttek egy tüntetőt, míg az éjszaka folyamán a nyugati Kuhdast városban a Baszidzs önkéntes félkatonai alakulat egyik tagja is meghalt. A Forradalmi Gárda elithadsereg csütörtökön megerősítette, hogy a hozzá köthető Baszidzs milícia egyik tagja, Amirhosszam Hodajari Fard életét vesztette. Közlésük szerint a zavargásokban további tizenhárom milicista is megsebesült.

Aktivisták szerint súlyos zavargások voltak Fársz, Csahármahál-Bahtijári és Kermánsáh tartományokban is. A Fársz tartománybeli Marvdasztban tömegek vonultak az utcára; páncélozott járműveket és motorkerékpáros egységeket vetettek be a tüntetők ellen.

A tiltakozások vasárnap kezdődtek, amikor kereskedők és más üzlettulajdonosok demonstrációba és sztrájkba kezdtek, bezárták üzletüket több nagyvárosban. Azóta diákok és mások is csatlakoztak a megmozdulásokhoz, a hatóságok pedig több tartományban őrizetbe vettek tüntetőket. A kormány szerdán rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el az ország nagy részére – hivatalosan a hideg idő miatt.

A tiltakozások idején az ország gazdaságát súlyos nyugati szankciók terhelik, az infláció 40 százalék fölött jár, a riál értéke pedig az elmúlt évben nagyjából a felére gyengült a dollárral szemben.

A feszültséget tovább növelték a júniusi izraeli és amerikai légicsapások, amelyek iráni nukleáris és katonai létesítményeket értek. A kormány szóvivője közölte, hogy a hatóságok tárgyalást kezdeményeznek kereskedők és szakszervezeti képviselők bevonásával. Jogvédők szerint több városban továbbra is erős a biztonsági jelenlét, és szórványos összecsapásokról, valamint leadott lövésekről tájékoztatnak.

