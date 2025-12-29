ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2025. augusztus 13-án közreadott felvételén Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/KNS

Észak-Korea egész arzenált tesztelt, az oroszoknak is segíteni akar vele

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Észak-Korea nagy hatótávolságú stratégiai manőverező robotrepülőgépeket tesztelt vasárnap Kim Dzsongun észak-koreai vezető jelenlétében.

Az észak-koreai KCNA állami hírügynökség tájékoztatása szerint a Nyugati-tenger, vagyis a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger fölött végrehajtott indítások célja a fegyverrendszer „harckészségének”, valamint az ország elrettentő és ellentámadási képességeinek ellenőrzése volt. A közlemény szerint a robotrepülőgépek több mint két órán át repültek, majd sikeresen eltalálták kijelölt célpontjukat. A KCNA által közzétett felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták.

Kim Dzsongun a jelentések szerint „nagy elégedettségének” adott hangot, és hangsúlyozta, hogy Észak-Korea minden erejét a nukleáris harci erők „korlátlan és tartós fejlesztésére” összpontosítja. A KCNA idézte Kimet, aki szerint a nukleáris elrettentés elemeinek rendszeres ellenőrzése „felelős lépés” a fennálló biztonsági fenyegetések közepette.

A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy a hadsereg vasárnap reggel, helyi idő szerint nyolc óra körül több manőverező robotrepülőgép indítását észlelte a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből. A dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője szerint az északi szomszéd közelmúltbeli fegyverkezési tevékenységei – köztük az atommeghajtású tengeralattjáró építésével kapcsolatos munkák – aláássák a békét és a stabilitást a Koreai-félszigeten.

Elemzők szerint Phenjan az elmúlt években jelentősen fokozta rakéta- és robotrepülőgép-tesztjeit. A lépések célja egyrészt a precíziós csapásmérő képességek fejlesztése, másrészt az Egyesült Államok és Dél-Korea kihívása, valamint fegyverrendszerek kipróbálása az Oroszországnak történő esetleges szállítások előtt.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva nem zárta ki további észak-koreai rakétatesztek lehetőségét az újév környékén, ezt azonban a dél-koreai hadsereg hivatalosan nem kommentálta.

Észak-Korea a szakértői becslések szerint több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Az ország 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, és azóta többször hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szankciók ellenére fenntartja nukleáris fegyverarzenálját, amelyre saját állítása szerint az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette katonai fenyegetéssel szembeni elrettentéshez van szüksége.

Kezdőlap    Külföld    Észak-Korea egész arzenált tesztelt, az oroszoknak is segíteni akar vele

észak-korea

koreai-félsziget

kim dzsongun

