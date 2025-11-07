ARÉNA - PODCASTOK
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2025. augusztus 13-án közreadott felvételén Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/KNS

Nő a feszültség, Észak-Korea ballisztikus rakétát indított

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé – közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.

A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított, amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról.

Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított.

Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld-föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte rakétakísérletei számát.

