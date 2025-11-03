Észak-koreai „áttörésre” készül Japán

„Hivatali időm alatt mindent megteszek, hogy áttörést érjünk el és megoldjuk a kérdést” – hangsúlyozta Takaicsi a hétfői találkozón, amelyen az elraboltakra emlékeztek.

A múlt héten Japánba látogató Donald Trump a japán kormányfő társaságában találkozott az elrabolt japánok családtagjaival, és amerikai elnök ismételten leszögezte, hogy ő is elkötelezetten támogatja, hogy megoldást találjanak az ügyben.

A két ázsiai ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat.

A japán kormány szerint a hivatalos adatok alapján Észak-Korea 17 japán állampolgárt rabolt el az 1970-es és 1980-as években, de tartanak tőle, hogy ennél több japán is érintett lehet.

2002-ben az akkori japán kormányfő, Koidzumi Dzsunicsiro Phenjanban találkozott Kim Dzsongil akkori észak-koreai vezetővel, és egy hónappal később öt japán hazatérhetett Észak-Koreából. Azóta azonban nem történt előrelépés a többiek ügyében.

Észak-Korea állítása szerint az emberrablási ügy már megoldódott.