Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2024. november 15-i felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke beszédet mond a Koreai Néphadsereg zászlóaljparancsnokainak és a hadsereg politikai agitátorainak 4. alkalommal tartott konferenciáján Phenjanban. Kim november 12-én aláírta a júniusban megkötött orosz-észak-koreai átfogó védelmi partnerségről szóló szerződést, és október végén csapatokat küldött Ukrajnával hadban álló szövetségesének.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Hazatértek orosz bevetésükről az észak-koreai katonák

Infostart / MTI

Az ország teljhatalmú ura pénteken Phenjanban katonai vezetők, pártvezetők és a katonák családjai előtt tartott beszédében méltatta a hadsereg 528. utászezredében szolgáló tisztek és katonák „hősiességét" a 120 napos külföldi bevetés alatt.

Kim Dzsongün észak-koreai vezető ünnepélyesen köszöntötte az oroszországi szolgálat után hazatért aknamentesítő katonai egységet - jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Kim a pénteken Phenjanban katonai vezetők, pártvezetők és a katonák családjai előtt tartott beszédében méltatta a hadsereg 528. utászezredében szolgáló tisztek és katonák „hősiességét" a 120 napos külföldi bevetés alatt.

A KCNA közlése szerint az augusztus elején bevetett mintegy ezerfős egység harci és mérnöki feladatokat hajtott végre az ukrajnai háborúban Oroszország oldalán a kurszki régióban. „Csodát tettetek azzal, hogy kevesebb mint három hónap alatt biztonságossá tettetek egy hatalmas veszélyes övezetet, egy olyan feladatot végrehajtva, amelyről úgy gondoltuk, hogy több év alatt sem végezhető el" - hangoztatta az észak-koreai vezető.

Novemberben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az észak-koreai csapatok segítettek Oroszországnak visszaverni egy nagyobb ukrán támadást a nyugat-kurszki régióban, és fontos szerepet játszottak a terület aknamentesítésében.

A két ország által tavaly megkötött kölcsönös védelmi egyezmény alapján Észak-Korea tavaly mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba. Ukrajnai és nyugati források szerint a kurszki régióban folyó harcokban több mint 6000 észak-koreai katona vesztette életét.

Kim a beszédében azt mondta, hogy az aknamentesítési küldetés során kilenc katona hunyt el, és „szívszorító veszteségként" számolt be halálukról. Az észak-koreai vezető bejelentette, hogy a küldetésben résztvevő ezred megkapta a Szabadságért és Függetlenségért Rendet, a kilenc elesett katonának pedig a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse-kitüntetést és más állami elismeréseket adományoztak - közölte a KCNA.

Az ünnepségről közzétett fotókat látható, amint Kim megölel kerekesszékes katonákat és az elesett katonák családtagjait.

Az észak-koreai média eddig semmit sem közölt az aknamentesítő ezred pótlólagos küldetéséről, arról csak orosz közlésekből lehetett tudni. Kim szombaton ismertetett beszéde viszont már részleteket is elárul a misszióról, például annak időtartamáról és az emberveszteségről - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

