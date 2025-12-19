ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Greg Biffle amerikai autóversenyző és családja. Mindannyian életüket vesztették az észak-karolinai repülőgép szerencsétlenségben.
Nyitókép: X / Skittles & Friends Purrs4Peace

Gyászol az egész amerikai autósport

Infostart

Súlyos veszteség érte az Egyesült Államok autóversenyzését.

Az Észak-Karolinában lezuhant kisrepülő mind a hét utasa életét vesztette, köztük Greg Biffle, kétszeres NASCAR-bajnok és egész családja. Lezuhant egy kisgép Észak-Karolinában. Mind a hét fedélzeten utazó életét vesztette. Köztük Greg Biffle, kétszeres NASCAR-bajnok és egész családja.

Az Euronews szerint a Cessna 550-es magángép Floridába tartott, de helyi idő szerint délelőtt 10 óra után, a rossz időjárási körülmények miatt megpróbált visszafordulni a Statesville repülőtérre, ekkor történt a baleset.

A roncsok azonnal kigyulladtak, a halottak azonosítása ezért még nem ért véget. A gép Biffle egyik cégének nevére volt bejegyezve, ezért gyanítják, hogy ő is az áldozatok közt van. Az 55 éves versenyző mellett a felesége, 14 éves lánya és 5 esztendős fia, valamint korábbi csapattársa is a fedélzeten utazott.

Az amerikai autósport nagyjai egymás után fejezték ki együttérzésüket, és idézték fel Biffle legsikeresebb versenyeit.

Greg Biffle rajongói körében a Pocono versenypályán. Kép: Wikipédia
Greg Biffle rajongói körében a Pocono versenypályán. Kép: Wikipédia

Biffle 19 futamgyőzelem után már a kétezres években visszavonult az élsporttól, hogy aztán jótékonysági akcióival dollár milliókat gyűjtsön, például a 2024-es Helen hurrikán károsultjainak.

Címképünkön Greg Biffle és családja a tragédia előtt

