Gyászol az egész amerikai autósport

Az Észak-Karolinában lezuhant kisrepülő mind a hét utasa életét vesztette, köztük Greg Biffle, kétszeres NASCAR-bajnok és egész családja. Lezuhant egy kisgép Észak-Karolinában. Mind a hét fedélzeten utazó életét vesztette. Köztük Greg Biffle, kétszeres NASCAR-bajnok és egész családja.

Az Euronews szerint a Cessna 550-es magángép Floridába tartott, de helyi idő szerint délelőtt 10 óra után, a rossz időjárási körülmények miatt megpróbált visszafordulni a Statesville repülőtérre, ekkor történt a baleset.

Twitter is doing something unusual today

The like ❤️ button looks different as we mourn the passing of NASCAR legend Greg Biffle his beloved wife cristina and their children ?️

When a legend leaves, even platforms react

​Keep watching The tribute is unfolding fast

Tap to check pic.twitter.com/3w2yLdz5pL — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 19, 2025

A roncsok azonnal kigyulladtak, a halottak azonosítása ezért még nem ért véget. A gép Biffle egyik cégének nevére volt bejegyezve, ezért gyanítják, hogy ő is az áldozatok közt van. Az 55 éves versenyző mellett a felesége, 14 éves lánya és 5 esztendős fia, valamint korábbi csapattársa is a fedélzeten utazott.

Az amerikai autósport nagyjai egymás után fejezték ki együttérzésüket, és idézték fel Biffle legsikeresebb versenyeit.

Greg Biffle rajongói körében a Pocono versenypályán. Kép: Wikipédia

Biffle 19 futamgyőzelem után már a kétezres években visszavonult az élsporttól, hogy aztán jótékonysági akcióival dollár milliókat gyűjtsön, például a 2024-es Helen hurrikán károsultjainak.

Címképünkön Greg Biffle és családja a tragédia előtt