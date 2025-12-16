Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Jelentős előrelépésről számoltak be a két napos berlini találkozó résztvevői, amikor ismertették az ukrajnai háború lezárását és az oroszok által lerombolt ország újjáépítését célzó tervezetet. A tanácskozáson Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Mark Rutte NATO-főtitkár mellett az európai országokat Ursula von der Leyen, az EU Bizottágának, továbbá António Costa az Európai Tanács elnöke, továbbá Emmanuel Macron francia, illetve Alexander Stubb finn államfő, Friedrich Merz német kancellár, Mette Frederiksen dán, Dick Schoof holland, Ulf Kristersson svéd, Jonas Gahr Støre norvég, Donald Tusk lengyel, Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök képviselte. Az Egyesült Államokból Steve Wikoff, az amerikai elnök különmegbízottja, valamint a Donald Trump veje, Jared Kushner volt jelen és vett részt a béketerv kidolgozásában.

A hat pontból álló keretrendszer első fejezete arról rendelkezik, hogy Európa és az Egyesült Államok tartós és jelentős támogatást adna a háborús károk elhárításához. Továbbá kimondja:

az ukránok 800 ezres hadsereget tarthatnának fenn békeidőben is, hogy elrettentsenek minden jövőbeli agresszort.

A második pont értelmében Ukrajnába telepítenének egy európai vezetésű és amerikai támogatású, több nemzetiségű haderőt, amely segítene az ukrán hadsereg megerősítésében, illetve biztosítaná az ország légterének és felségvizeinek védelmét.

A javaslat harmadik pontja szerint a tűzszünetet megfigyelő és ellenőrző rendszert az Egyesült Államok felügyelné nemzetközi támogatás mellett. Ez az esetleges újabb támadásokat időben előrejelezné, meghatározná, hogy kik szegték meg a fegyvernyugvást, illetve döntene a szükséges ellenlépésekről. Az is a feladata lenne, hogy segítsen enyhíteni a két szemben álló fél közötti feszültséget, és ezzel megakadályozza újabb konfliktusok kialakulását.

A negyedik pont arról szól: az aláíró országok jogi kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő lépéseket tesznek, amennyiben

Ukrajnát ismét támadás érné.

Ezek az intézkedések a közvetlen fegyveres beavatkozástól a hírszerzési, gazdasági és diplomáciai támogatásig sokfélék lehetnek.

A tervezet ötödik pontja Ukrajna újjáépítésével foglalkozik. Hosszútávú és jelentős gazdasági támogatást ígér, amely a háborús károk felszámolásán túl még egy új, kereskedelmi megállapodást is előirányoz.

Ugyanakkor a Nyugat-Európában lefoglalt orosz vagyon továbbra is zár alatt maradna.

Az utolsó, hatodik pont arról szól, hogy a békeszerződésben részes nyugati hatalmak továbbra is egyetértenek Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozásával. Az Elszántak Koalíciójának résztvevői egyúttal teljes egyetértésükről biztosították Volodimir Zelenszkijt és kijelentették, hogy támogatni fogják az ukrán kérdésekkel kapcsolatos minden döntését. Megerősítették azt is, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni. Felszólították Oroszországot, hogy mielőbb fogadja el a javasolt béketervet és kössön azonnali tűzszünetet.