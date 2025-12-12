ARÉNA - PODCASTOK
A német zászló lobog a német parlament épülete, a Reichstag előtt Berlinben az előrehozott szövetségi parlamenti választás napján, 2025. február 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Berlinben a szabotázsakciók miatt bekérették az orosz nagykövetet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A német külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet az Oroszország részéről érkező és egyre gyakoribbá váló hibrid fenyegetések, a többi között kibertámadások és szabotázsakciók miatt – jelentette be a tárca egyik szóvivője.

A német külügyi tárca részéről azt vetették Moszkva szemére, hogy az orosz katonai hírszerzés irányította a német légiforgalmi irányítás ellen 2024-ben intézett kibertámadást, valamint hangsúlyozta, hogy Oroszország destabilizációs kampányt folytatott a németországi választások idején.

„Szorosan figyelemmel kísérjük Oroszország tevékenységét és fel fogunk lépni ellene” – szögezte le a szóvivő, egyúttal hangsúlyozta: Oroszország „nagyon is valós” fenyegetést jelent Németország biztonságára nézve.

Oroszország berlini nagykövetsége egyelőre nem reagált a bejelentésre.

