Légi felvétel a Japán nyugati részén fekvő Sirahama egyik strandjáról az evakuálás után 2025. július 30-án, azt követően, hogy erős földrengés rázta meg Oroszország távol-keleti Kamcsatka-félszigetét. A 8,7-es erősségű földrengés miatt a Japán Meteorológiai Szolgálat szökőárriadót rendelt el.
Nyitókép: MTI/AP/Kyodo News

Elrendelték a cunamiriadót Japánban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vasárnap - helyi idő szerint este - erős földrengés rázta meg Japán északi részét, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint. A szakhatóságok cunamiriadót adtak ki.

A 6,7-es erősségű földrengés Ivate prefektúra partjainál, a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet.

A hatóságok akár egy méter magas cumani veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén.

Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a part menti területektől és hogy további földrengések lehetnek a térségben.

Fotónk korábban készült.

japán

földrengés

cunami

