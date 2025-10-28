ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2022. szeptember 10. A PJSC Lukoil moszkvai központú nemzetközi energiavállalat benzinkútjának emblémája a főváros VIII. kerületében, az Orczy úton. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Drasztikus lépést jelentett be a Lukoil, Európát is érinteni fogja

Infostart / MTI

Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata, a Lukoil külföldi érdekeltségei eladását tervezi a nyugati szankciók nyomán.

"A Lukoil közli, hogy mivel több állam korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen, nemzetközi eszközeit el kívánja adni. A potenciális vásárlók ajánlatainak elbírálása megkezdődött" - áll a cég hétfői közleményében.

Korábban az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz olajtársaságot, a Rosnyeftyet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Október közepén az Egyesült Királyság

is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot.

A Lukoil a globális olajtermelés nagyjából 2 százalékát biztosítja. A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni.

Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz

finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

