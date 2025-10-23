ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió mielőbb politikai döntést hoz egy új, úgynevezett "jóvátételi hitel" elindításáról, amelyet a zárolt orosz vagyonokból finanszíroznának Ukrajna támogatására.

Zelenszkij az uniós állam- és kormányfők tanácskozása közben tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, közel állnak ahhoz, hogy meghozzanak egy nagy döntést a befagyasztott vagyonok felhasználásáról. Hogy pontosan miként, az még mindegy. A lényeg, hogy az EU vezetői politikai, pozitív döntést hozzanak, hogy pénzügyileg segítsék Ukrajnát.

Megjegyezte: Oroszország háborút hozott az ukrán földre, és ennek az árát nekik kell megfizetniük.

A brüsszeli tárgyalásokon az uniós vezetők azt vitatták meg, miként juttathatnának Kijevnek a következő években 140 milliárd euró támogatást, hogy az ország működőképes maradjon az elhúzódó háború közepette. Az Európai Bizottság egy olyan konstrukciót javasolt, amely szerint Ukrajna csak akkor kezdené visszafizetni a pénzt, ha Oroszország megtéríti az általa okozott károkat.

A zárolt orosz vagyonok legnagyobb része Belgiumban van,

ezért Bart De Wever belga szövetségi kormányfő a tanácskozásra érkezésekor leszögezte: garanciákat kér arra, hogy az uniós tagállamok közösen vállalják a felelősséget, amennyiben Moszkva bírósági eljárást indítana a zárolt vagyonokkal kapcsolatban.

Az ukrán elnök méltatta az unió által elfogadott 19. szankciós csomagot, amely szerinte "erős eredmény", és köszönetet mondott az európai, valamint az amerikai partnereknek az orosz energiára kivetett új szankciókért.

Ugyanakkor arra kérte a tagországok vezetőit, hogy támogassák Ukrajnát nagy hatótávolságú fegyverek megszerzésében, mert ezek "valós következményeket okoznának" a putyini rezsim számára. Kiemelte, hogy nemcsak az Egyesült Államok, hanem egyes európai országok is rendelkeznek ilyen fegyverekkel, és azt az orosz elnök is tudja, hogy az ilyen eszközök "valóban megváltoztathatják a háború menetét".

