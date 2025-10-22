„Fehér cunami” Európa partjainál – lövésekkel állították meg a rengeteg kokaint szállító motorcsónakot

A francia haditengerészet feltartóztatott a Portugáliához tartozó Madeira szigete előtt egy motorcsónakot, amelyen 2,4 tonna kokaint foglaltak le. A bresti ügyészség keddi közleménye szerint a lefoglalt drog értéke meghaladja a 128 millió eurót (50 milliárd forint).

A vádhatóság közölte azt is, hogy a motorcsónak felszólításra nem állt meg, így fegyvert kellett alkalmazni. A Le Parisien című francia lap arról számolt be, hogy

egy fregattról lövéseket adtak le a motorcsónak hajtóművére, megállásra kényszerítve azt.

A kisebb vízijármű fedélzetén lévőket őrizetbe vették. A bresti ügyészség arról is tájékoztatást adott, hogy a drogfogásban brit, illetve amerikai nyomozóhatóságok is részt vettek, s magát az elfogási műveletet a spanyol, illetve portugál katonai és civil hatóságokkal együttműködésben hajtották végre a francia haditengerészet egyik fregattjának, egy helikopterének és a vámhatóság egyik repülőgépének közreműködésével. A nagy drogfogás illeszkedik a nyomozók által megfigyelt jelenségbe, miszerint

nagy mennyiségű dél-amerikai drog áramlik be Spanyolországon, illetve Portugálián keresztül Európába. A sajtó, illetve a délnyugat-európai országok nyomozói időközben már "fehér cunamiról" beszélnek.

