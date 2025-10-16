ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.18
usd:
334.85
bux:
102875.9
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, milyen védelmet tervez az EU Ukrajna ügyében 2030-ig

Infostart / MTI

A következő években az Európai Uniónak jelentősen ki kell építenie védelmi képességét az Oroszország jelentette fenyegetéssel szemben, ugyanis a veszély nem fog megszűnni akkor sem, ha az ukrajnai háború véget ér - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben az európai védelmi képességek megerősítésére javasolt ütemterv bemutatásakor.

A béke megőrzése, védelmi felkészültségi ütemterv 2030 című dokumentum bemutatásakor Kaja Kallas hangsúlyozta: noha Oroszországnak jelenleg nincs kapacitása arra, hogy támadást indítson az Európai Unió ellen, a következő években azonban felkészülhet arra.

Elmondta, az ütemterv 2030-ig megvalósítani szükséges közös célokkal és konkrét feladatokat vázol a képességbeli hiányosságok megszüntetésére, a tagállamok közötti védelmi beruházások felgyorsítására. A tervektől a cselekvés felé haladva az ütemterv négy intézkedést javasol:

egy drónvédelmi kezdeményezést, az uniós keleti részén egy megfigyelő misszió felállítását, valamint egy európai légipajzs és egy űrvédelmi pajzs kiépítését.

Mindezen kezdeményezések megerősítik Európa elrettentő és védekező képességét szárazföldön, levegőben, tengeren, a kibertérben és az űrben, miközben közvetlenül hozzájárulnak a NATO képességcéljaihoz - hangoztatta.

Elmondása szerint a teljes védelmi felkészültség elérése azt jelenti, hogy a tagállamok fegyveres erői képesek előre tervezni, felkészülni és reagálni bármilyen válságra, beleértve a nagy intenzitású konfliktusokat is. Az ütemterv felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a létfontosságú képességbeli hiányosságok közös fejlesztés és beszerzés révén történő megszüntetésére a lég- és rakétavédelem, a katonai mobilitás, az elektronikai hadviselés, a kiberbiztonság, mesterséges intelligencia területén, valamint a tüzérségi rendszerek kiépítése, a rakéták és lőszerek, valamint a drónok és drónelhárító rendszerek fejlesztése és gyártása, illetve a szárazföldi és tengeri harc követelményeinek megteremtése érdekében.

Bejelentette: mivel mára a drónok jelentős szerepet töltenek be a hadviselésben, az Európai Bizottság javaslatot tesz egy új drónelhárító rendszerre, melynek 2027 végére teljes mértékben működnie kell.

Szavai szerint mivel

Kelet-Európa viseli az orosz fenyegetés nagyobb részét, a régióra különös figyelmet kell fordítani.

Európa ezen részének védelméhez egyebek mellett drónelhárító rendszerekre, légvédelemre, valamint a tengeri és határigazgatás megerősítésére van szükség is. Cél, hogy ez 2028-ra elkészüljön - tette hozzá az uniós főképviselő.

A sajtótájékoztatón Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos egyebek mellett közölte, hogy a hiányosságok megszüntetéséhez olyan uniós védelmi iparra van szükség Európában, amely képes a tagállamok számára szükséges képességeket a szükséges mértékben és sebességgel biztosítani. Biztosítani kell a védelmi ellátási láncok ellenállóképességét, többek között a nyersanyagoktól való függőség csökkentésével.

Henna Virkkunen szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos elmondta,

az ütemterv javaslatokat tartalmaz a katonai mobilitás biztosítására harmonizált szabályok, valamint szárazföldi, légi és tengeri útvonalak hálózatának kiépítésével 2027-ig.

Cél, hogy lehetővé váljon a csapatok és a felszerelések gyors mozgatása Európában - emelte ki. A NATO-val szoros együttműködésben kidolgozott terv erősíti Európa azon képességét, hogy gyorsan reagáljon a válságokra - szögezte le.

A vonatkozó brüsszeli közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézte, aki azt mondta: a közelmúltbeli fenyegetések megmutatták, hogy Európa veszélyben van. Meg kell védeni Európa minden polgárát és területének minden négyzetcentiméterét. Az egyre növekvő fenyegetésre Európának egységesen, szolidaritással és elszántsággal kell reagálnia - szögezte le.

"Az ütemterv intézkedései erősíteni fogják védelmi iparunkat, fel fogják gyorsítani a termelést, és fenn fogják tartani az Ukrajnának nyújtott, régóta fennálló támogatásunkat" - fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: "Európa védelmének megerősítése azt is jelenti, hogy határozottan kiállunk Ukrajna mellett".

Kezdőlap    Külföld    Kiderült, milyen védelmet tervez az EU Ukrajna ügyében 2030-ig

ukrajna

európai unió

terv

2030

kaja kallas

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint
Törékeny a gázai tűzszüneti megállapodás - mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Nagy Dávid, Izrael szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: az amerikai elnök 20 pontos béketervének mindössze az első 2 pontja valósult meg eddig, a többiről továbbra tárgyalásokra van szükség az Izrael és a Hamász között, és korántsem biztos, hogy lesz egyezség.
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”.
 

Nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról a miniszterelnök

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresi irányát a forint

Keresi irányát a forint

Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön megint reális esélye van a forintnak arra, hogy a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödjön az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így lassan talán oldódik a feszültség. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyetlen hiba kellett ehhez: valaki több pénzt termelt, mint a világ GDP-jének kétszerese

Egyetlen hiba kellett ehhez: valaki több pénzt termelt, mint a világ GDP-jének kétszerese

A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy &quot;technikai hiba&quot; következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 14:38
Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint
2025. október 16. 14:26
Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok
×
×
×
×