A voksok 52,7 százalékát begyűjtő Herminie elmondta, minden állampolgár elnöke kíván lenni, és a megélhetési költségek, valamint a közszolgáltatások költségeinek csökkentését ígérte. Győzelmével ismét hatalomhoz jutott a szigeteket függetlensége óta csaknem folyamatosan kormányzó Egyesült Seychelle (US) párt.

Ellenfele, a a Seychelle-i Demokratikus Unió jelöltjeként induló, hivatalban lévő államfő, Wavel Ramkalawan elismerte a vereségét, hangsúlyozva: reméli, hogy utódja "felér az örökségéhez".

A Seychelle-szigeteken szeptember végén rendezték az elnökválasztás első fordulóját, amelyen azonban egyik jelölt sem ért el abszolút többséget.

A 115 szigetből álló, mindössze 120 ezres lakosságú ország a világ egyik legismertebb luxus- és ökoturisztikai célpontja, a turizmusnak köszönhetően pedig az egy főre jutó jövedelem alapján Afrika leggazdagabb államai közé tartozik. A Seychelle-szigeteket ugyanakkor komoly kihívások elé állítja a klímaváltozás, valamint az országot sújtó drogproblémák, amelyek középpontjában a heroinfüggőség áll.