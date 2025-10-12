ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
View from propeller airplane window during flight above Seychelles islands at beautiful sunset.
Nyitókép: Jaromir/Getty Images

Győzött az ellenzéki politikus az üdülőparadicsomban

Infostart / MTI

Patrick Herminie ellenzéki jelölt nyerte az elnökválasztás második fordulóját a Seychelle-szigeteken - jelentette be vasárnap az Indiai-óceánon lévő ország választási bizottsága.

A voksok 52,7 százalékát begyűjtő Herminie elmondta, minden állampolgár elnöke kíván lenni, és a megélhetési költségek, valamint a közszolgáltatások költségeinek csökkentését ígérte. Győzelmével ismét hatalomhoz jutott a szigeteket függetlensége óta csaknem folyamatosan kormányzó Egyesült Seychelle (US) párt.

Ellenfele, a a Seychelle-i Demokratikus Unió jelöltjeként induló, hivatalban lévő államfő, Wavel Ramkalawan elismerte a vereségét, hangsúlyozva: reméli, hogy utódja "felér az örökségéhez".

A Seychelle-szigeteken szeptember végén rendezték az elnökválasztás első fordulóját, amelyen azonban egyik jelölt sem ért el abszolút többséget.

A 115 szigetből álló, mindössze 120 ezres lakosságú ország a világ egyik legismertebb luxus- és ökoturisztikai célpontja, a turizmusnak köszönhetően pedig az egy főre jutó jövedelem alapján Afrika leggazdagabb államai közé tartozik. A Seychelle-szigeteket ugyanakkor komoly kihívások elé állítja a klímaváltozás, valamint az országot sújtó drogproblémák, amelyek középpontjában a heroinfüggőség áll.

Külföld    Győzött az ellenzéki politikus az üdülőparadicsomban

elnökválasztás

politika

seychelle-szigetek

