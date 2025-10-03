Eldőlhetett Washingtonban az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták sorsa

Nem valószínű, hogy Ukrajna Tomahawk cirkálórakétákat kap az Egyesült Államoktól, a meglévő készletek le vannak kötve, a fegyverek az USA katonai céljainak teljesítéséhez kellenek – vette észre a a Reuters bennfentes források alapján készült hírét a Portfolio.

A lap forrása azt mondta: nem kizárt, hogy Trump küld nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajnának, de kifejezetten valószínűtlen, hogy a 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawk-cirkálórakétákat megkapják. Ezekből nincs készlethiány, de Amerika a saját céljaira kötötte le a meglévő eszközöket.