Nyitókép: Unsplash

Drónriadó a müncheni reptéren

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.

A légiforgalmi irányítás csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.

A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt.

A sok drónriadó miatt emelkedik a feszültség szintje az unióban. Európában "hibridháború folyik" - jelentette ki például Mette Frederiksen dán kormányfő csütörtökön Koppenhágában, a csaknem ötven európai vezető részvételével megrendezett tanácskozáson, melyen az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseit tűzték napirendre. A dán kormányfő szerint "a drónok elleni képességek terén most Ukrajna a legnagyobb szakértő, mivel szinte minden nap harcolnak az orosz drónok ellen". Hangsúlyozta, hogy az ukrán tapasztalatokat, technológiát és innovációt fel kell használni és beépíteni az európai védelembe.

