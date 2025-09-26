ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.08
usd:
335.66
bux:
98014.87
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
orosz fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Drónriasztás Dániában, megint le kellett zárni a repteret

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Rövid időre újra le kellett zárni a dán Aalborg repülőteret feltételezett dróntevékenység miatt.

Pénteken kora reggel újranyitották a dán Aalborg repülőtér feletti légteret, miután azt már második éjszaka kellett rövid időre lezárni feltételezett dróntevékenység miatt – közölte a rendőrség.

Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy

az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.

Kezdőlap    Külföld    Drónriasztás Dániában, megint le kellett zárni a repteret

dánia

drón

riasztás

háború

aalborg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Riasztották a NATO vadászgépeit öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét csütörtökön. Magyar Gripeneket is a levegőbe emeltek.
 

Drónriasztás Dániában, megint le kellett zárni a repteret

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 22:27
A halálba zúdította a sikló a meditálni indult szerzeteseket
2025. szeptember 25. 20:48
Vlagyimir Putyin világelső atomlétesítmény építését jelentette be
×
×
×
×