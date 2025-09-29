Drónzárlatot jelentett be Dánia

Október 1-jén Koppenhágában tartják az uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozását, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.

Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban. Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra - húzta alá.

Elmondta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) is támogatást nyújt Dániának a csúcstalálkozó biztosításához.

Dániában napok óta riasztás van életben drónok miatt. Szeptember 22-én több órára le kellett állítani a légi közlekedést a koppenhágai nemzetközi repülőtéren azonosítatlan pilóta nélküli repülőeszközök miatt. Később drónok jelentek meg további repülőtereknél is, majd a hétvégén már katonai támaszpontok feletti drónészlelésekről is beszámoltak

A dán kormány hibrid támadásról beszélt, a vizsgálatok szerint hozzáértő elkövetőről van szó, akinek célja zavargások keltése a NATO-tagországban. Oroszország csütörtökön dániai nagykövetségén keresztül közleményben tagadta, hogy felelős lenne a történésekért.