2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Nyitókép: Unsplash

Drónzárlatot jelentett be Dánia

Infostart / MTI

Dánia szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban több kiemelt európai uniós tanácskozásnak ad otthont, miközben az utóbbi napokban drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett - jelentette be Thomas Danielsen dán közlekedési miniszter.

Október 1-jén Koppenhágában tartják az uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozását, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.

Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban. Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra - húzta alá.

Elmondta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) is támogatást nyújt Dániának a csúcstalálkozó biztosításához.

Dániában napok óta riasztás van életben drónok miatt. Szeptember 22-én több órára le kellett állítani a légi közlekedést a koppenhágai nemzetközi repülőtéren azonosítatlan pilóta nélküli repülőeszközök miatt. Később drónok jelentek meg további repülőtereknél is, majd a hétvégén már katonai támaszpontok feletti drónészlelésekről is beszámoltak

A dán kormány hibrid támadásról beszélt, a vizsgálatok szerint hozzáértő elkövetőről van szó, akinek célja zavargások keltése a NATO-tagországban. Oroszország csütörtökön dániai nagykövetségén keresztül közleményben tagadta, hogy felelős lenne a történésekért.

