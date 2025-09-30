Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

A német belügyminiszter az indítvánnyal azt követően állt elő, hogy több NATO-tagállam légterében és az elmúlt hét végén Schleswig-Holstein tartományban is drónrajokat észleltek. Ebből kiindulva hangsúlyozta egy olyan országos központ felállítását, amelyben a német biztonsági szervek, köztük a hadsereg is, törvényes felhatalmazást kapnak az illegális behatolók elleni fellépésre, így a drónok lelövésére is.

A belügyminisztérium által nyilvánosságra hozott sajtónyilatkozatában a konzervatív politikus az ország fenyegetettségének megnövekedésére figyelmeztetett, amelynek szerves része a kémtevékenység is. Alexander Dobrindt szerint az általa javasolt törvény keretében a Bundeswehr számára lehetővé kell tenni, hogy fegyveres erőt alkalmazzon, ha a drónok akut veszélyt jelentenek az emberekre vagy a kritikus infrastruktúrára. Az elképzelései szerint válsághelyzetekben a védelmi minisztérium lenne felelős az ilyen döntésekért. [A drónok észlelése eddig a tartományok rendőri hatóságának feladatkörébe tartozott.]

A miniszter bejelentette, hogy a történtek nyomán létre kell hozni Németország nemzeti drónkompetencia-központját, amelyben az illetékes tartományi szervek is közreműködnek. Ennek érdekében "világos jogi keretre", mindenekelőtt a szövetségi rendőrségi törvény reformjára, valamint a légi közlekedési törvény módosítására van szükség.

A kormánykoalíciónak jogi, technikai és pénzügyi alapokat kell biztosítania a hatékony drónvédelemhez

– jelentette ki a miniszter. „Olyan központra van szükség, amely egyesíti a szövetségi rendőrség, a szövetségi bűnügyi hivatal, valamint a tartományok rendőri hatóságainak kompetenciáit” – fogalmazott. A központban szerepet szánt ugyanakkor a szövetségi hadseregnek, a Bundeswehrnek is, hangsúlyozva, hogy a drónvédelem alapja a felderítés, az elfogás mellett a behatoló lelövése is.

A javaslattal kapcsolatban óvatosan nyilatkozott Johann Wadephul külügyminiszter. A miniszter – aki a nap folyamán Boris Pistorius védelmi miniszterrel együtt képviseli Németországot a három weimari ország, azaz Lengyelország, Franciaország és Németország varsói konzultációján – a Bundeswehr szerepvállalásával kapcsolatban nem foglalt állást. Belügyminiszter kollégája most megfelelő jogalkotási eljárást készít elő a biztonságért felelős szervek, köztük különösen a rendőri hatóságok beavatkozási lehetőségeinek jogi szabályozására. A külügyminisztérium részt vesz az előkészítésben – jelentette ki.

A rendőrszakszervezet (GdP) ugyanakkor elutasította Dobrindt terveit. A szakszervezet vezetője, Jochen Kopelke szerint „rendőrminiszterként” Dobrindtnak mindenekelőtt a rendőrséget kell megfelelően felszerelnie, és nem a Bundeswehrben kellene reménykednie.

A hadsereg bevetése nehéz, miközben a rendőrség mindig rendelkezésre áll

– hangoztatta a szakszervezet vezetője. Utalt arra, hogy a spontán fenyegetésekről van szó, amihez „túl hosszú” a Bundeswehr reakcióideje.

A védelmi tárca vezetője, Boris Pistorius egyelőre nem foglalt állást az indítvánnyal kapcsolatban.