ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.26
usd:
333.32
bux:
0
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Anton Petrus

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Infostart

Nem először állt elő rendkívüli javaslattal Alexander Dobrindt. A kormányban a kisebbik konzervatív pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter az elmúlt napok feltételezett orosz drónbehatolásai, valamint a civil drónok megszaporodása nyomán indítványozta, hogy a hadsereg szerepvállalásával drónelhárító központot hozzanak létre.

A német belügyminiszter az indítvánnyal azt követően állt elő, hogy több NATO-tagállam légterében és az elmúlt hét végén Schleswig-Holstein tartományban is drónrajokat észleltek. Ebből kiindulva hangsúlyozta egy olyan országos központ felállítását, amelyben a német biztonsági szervek, köztük a hadsereg is, törvényes felhatalmazást kapnak az illegális behatolók elleni fellépésre, így a drónok lelövésére is.

A belügyminisztérium által nyilvánosságra hozott sajtónyilatkozatában a konzervatív politikus az ország fenyegetettségének megnövekedésére figyelmeztetett, amelynek szerves része a kémtevékenység is. Alexander Dobrindt szerint az általa javasolt törvény keretében a Bundeswehr számára lehetővé kell tenni, hogy fegyveres erőt alkalmazzon, ha a drónok akut veszélyt jelentenek az emberekre vagy a kritikus infrastruktúrára. Az elképzelései szerint válsághelyzetekben a védelmi minisztérium lenne felelős az ilyen döntésekért. [A drónok észlelése eddig a tartományok rendőri hatóságának feladatkörébe tartozott.]

A miniszter bejelentette, hogy a történtek nyomán létre kell hozni Németország nemzeti drónkompetencia-központját, amelyben az illetékes tartományi szervek is közreműködnek. Ennek érdekében "világos jogi keretre", mindenekelőtt a szövetségi rendőrségi törvény reformjára, valamint a légi közlekedési törvény módosítására van szükség.

A kormánykoalíciónak jogi, technikai és pénzügyi alapokat kell biztosítania a hatékony drónvédelemhez

– jelentette ki a miniszter. „Olyan központra van szükség, amely egyesíti a szövetségi rendőrség, a szövetségi bűnügyi hivatal, valamint a tartományok rendőri hatóságainak kompetenciáit” – fogalmazott. A központban szerepet szánt ugyanakkor a szövetségi hadseregnek, a Bundeswehrnek is, hangsúlyozva, hogy a drónvédelem alapja a felderítés, az elfogás mellett a behatoló lelövése is.

A javaslattal kapcsolatban óvatosan nyilatkozott Johann Wadephul külügyminiszter. A miniszter – aki a nap folyamán Boris Pistorius védelmi miniszterrel együtt képviseli Németországot a három weimari ország, azaz Lengyelország, Franciaország és Németország varsói konzultációján – a Bundeswehr szerepvállalásával kapcsolatban nem foglalt állást. Belügyminiszter kollégája most megfelelő jogalkotási eljárást készít elő a biztonságért felelős szervek, köztük különösen a rendőri hatóságok beavatkozási lehetőségeinek jogi szabályozására. A külügyminisztérium részt vesz az előkészítésben – jelentette ki.

A rendőrszakszervezet (GdP) ugyanakkor elutasította Dobrindt terveit. A szakszervezet vezetője, Jochen Kopelke szerint „rendőrminiszterként” Dobrindtnak mindenekelőtt a rendőrséget kell megfelelően felszerelnie, és nem a Bundeswehrben kellene reménykednie.

A hadsereg bevetése nehéz, miközben a rendőrség mindig rendelkezésre áll

– hangoztatta a szakszervezet vezetője. Utalt arra, hogy a spontán fenyegetésekről van szó, amihez „túl hosszú” a Bundeswehr reakcióideje.

A védelmi tárca vezetője, Boris Pistorius egyelőre nem foglalt állást az indítvánnyal kapcsolatban.

Kezdőlap    Külföld    Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

németország

drón

bundeswehr

drónelhárítás

alexander dobrindt

johann wadephul

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Nem először állt elő rendkívüli javaslattal Alexander Dobrindt. A kormányban a kisebbik konzervatív pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter az elmúlt napok feltételezett orosz drónbehatolásai, valamint a civil drónok megszaporodása nyomán indítványozta, hogy a hadsereg szerepvállalásával drónelhárító központot hozzanak létre.
Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Minden egyes kérdés esetében, amikor Elon Musk mond valamit, mostanra minimum jár neki, hogy végiggondoljuk, nincs-e igaza, de ez nem azt jelenti, hogy ő a Jóisten, és hogy mindenben igaza van – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és Elon Musk-szakértő.
 

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?

Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?

Többnyire pozitív hangulatban indult a nap ma reggel Ázsiában, és Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken, míg a határidős részvényindexek alapján nem várható nagyobb elmozdulás az amerikai tőzsdéken. A mai nap már gazdasági események szempontjából is eseménydúsabb lesz: a német kiskereskedelmi- és inflációs adatok hozhatnak mozgást a piacokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bajban a magyar államháztartás: fojtogató csapdába sétáltunk, ebből nehéz lesz kikecmeregni

Óriási bajban a magyar államháztartás: fojtogató csapdába sétáltunk, ebből nehéz lesz kikecmeregni

Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Donald Trump says if Hamas rejects the plan, Israel will have US backing to "finish the job of destroying the threat" from the armed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 08:22
Ismét leállás fenyegeti az amerikai központi kormányzatot
2025. szeptember 30. 07:28
Borzalmas tűzhalál fenyeget több tízezer állatot - videó
×
×
×
×