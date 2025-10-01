ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390
usd:
331.66
bux:
0
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Silhouette of soldier are using drone and laptop computer for scouting during military operation against the backdrop of a sunset. Greeting card for Veterans Day, Memorial Day, Independence Day.
Nyitókép: vadimrysev / Getty Images

Ukrán drónszakértők segítenek a dánoknak

Infostart

Közös hadgyakorlatot tartanak Dániában a helyi és Ukrajnából érkezett drónspecialisták.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara bejelentette, hogy a „Védelem Szárnyai” elnevezésű manőver keretében ukrán és dán katonák közösen gyakorolják a pilóta nélküli légi járművek (UAV) elleni védekezést. Egy hét alatt a résztvevők gyakorlati feladatokat hajtanak végre, tapasztalatokat cserélnek, és fejlesztik a drónelhárítás hatékonyságát – írja a Kyiv Independent.

A gyakorlatot azt követően rendezik meg Dániában, hogy az elmúlt napokban több alkalommal is idegen eredetű drónok zavarták meg az ország légi forgalmát. Emiatt teljes repülési tilalmat kellett elrendelni a legfontosabb dán légikikötők környékén, legutóbb pedig már katonai létesítmények közelében is feltűntek ismeretlen repülő robotok.

Mivel az ukrán hadsereg széles körű tudást halmozott fel a drónokkal kapcsolatban, és rengeteg tapasztalata gyűlt össze az ezek elleni eredményes harcról, nem csoda, hogy a koppenhágai katonai vezetés Kijevvel akar együttműködni. Ukrajna és Dánia kapcsolatai egyébként is kitűnőek, köszönhetően annak, hogy az orosz invázió kezdete óta Koppenhága jelentős anyagi és katonai segítséget nyújt Kijev számára. A dánok emellett jelentős összegeket fektetettek már be az ukrán védelmi iparba, különösen a dróngyártásba.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán drónszakértők segítenek a dánoknak

ukrajna

dánia

drónelhárítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat

Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat

Leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata szerdától kezdődően - írja a Reuters és az AP. Washingtonban azután függesztették fel az adminisztráció működésének jelentős részét, hogy a Kongresszus, pontosabban a szenátusi demokraták és republikánusok nem jutottak dűlőre a finanszírozás kapcsán. A leállás napi 400 millió dolláros költséggel jár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

The shutdown means government funding is cut off, most likely leaving hundreds of thousands of employees on unpaid leave and halting many services.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 07:13
6,9-es erősségű földrengés, 69 halott a Tűzgyűrű térségében
2025. szeptember 30. 21:46
Bevált módszerrel próbálják védeni az oroszok finomítóikat a drónok ellen
×
×
×
×