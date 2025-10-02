A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozójára meghívott 47 vendég között vannak az európai uniós országok állam- és kormányfői, és az unión kívüli országok közül pedig mások mellett az Egyesült Királyság, Moldova, Ukrajna, Svájc és Georgia vezetői, továbbá Mark Rutte, a NATO főtitkára is.

A tanácskozás házigazdája, Frederiksen felszólalásában hangsúlyozta, hogy jelenleg hibridháború zajlik Európában, ezzel az utóbbi időben az európai légteret megsértő orosz harci gépekre és drónokra utalva.

A dán kormányfő szerint "a drónok elleni képességek terén most Ukrajna a legnagyobb szakértő, mivel szinte minden nap harcolnak az orosz drónok ellen". Hangsúlyozta, hogy az ukrán tapasztalatokat, technológiát és innovációt fel kell használni és beépíteni az európai védelembe.

Mark Rutte, a NATO főtitkára szintén leszögezte, hogy Ukrajna a drónellenes technológia, és a kiberfenyegetések elleni küzdelem terén nagyhatalomnak számít, és nagyon fontosnak nevezte az ukrán segítséget a Dániát és Lengyelországot ért fenyegetések elhárítása terén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a koppenhágai csúcson kijelentette, hogy készen áll tanácsokkal szolgálni a kontinens biztonságosabbá tételével kapcsolatban.

Zelenszkij csütörtökön újságírókkal azt is közölte, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megvitatták annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyvereket biztosítson Ukrajnának. "Minden Trump személyes döntésétől függ" - idézte az Unian ukrán hírportál az ukrán elnököt.

Emmanuel Macron francia elnök az EPC tanácskozásán hangsúlyozta, hogy az orosz árnyékflotta fontos része az orosz gazdaságnak, ezért nyomást kell gyakorolni rá. Megszólalásában azt is kiemelte, hogy ki kell kideríteni mi áll a Dánia légterét megsértő drónbehatolások hátterében.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról számolt be Koppenhágában, hogy Oroszország szinte minden nap követ el provokációkat a Balti-tengeren. Értékelése szerint a Nyugat "új típusú háborúban" áll Oroszországgal.

"Üzenetet kaptam Varsóból, hogy most történt egy újabb incidens a szczecini kikötő közelében"- tájékoztatta az európai vezetőket hozzáfűzve, hogy "a Balti-tengeren, minden egyes héten, szinte minden nap" előfordulnak újabb incidensek.

Ukrajna támogatásával kapcsolatban az Európai Unió vezetői széles körben támogatták szerdán Koppenhágában az elképzelést, hogy a Nyugaton befagyasztott orosz vagyont használják fel az Ukrajnának nyújtandó mintegy 140 milliárd eurós hitel biztosítására. Bart De Wever belga miniszterelnök azonban csütörtökön leszögezte, hogy Belgiumnak, ahol a befagyasztott vagyon nagy részét őrzik, ehhez erős uniós garanciákra van szüksége.

A Kreml a befagyasztott orosz vagyon felhasználását felvető javaslatot "tiszta lopásnak" bélyegezte.

"Ne osszák rám a rosszfiú szerepét" - fogalmazott De Wever megjegyezve, hogy ő "a kezdetektől fogva konstruktív" volt, de maximális jogi biztonságra és szolidaritásra van szüksége.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán arról biztosította Belgiumot, hogy minden aggodalmat el fognak oszlatni.

"Teljesen világos, hogy Belgium nem lehet az egyetlen tagállam, amely a kockázatot viseli, a kockázatot szélesebb vállakra kell helyezni" - jelentette ki.