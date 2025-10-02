ARÉNA - PODCASTOK
Elon Musk, a Tesla Motors és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója panelbeszélgetésen vesz részt a világ legjelentősebb számítógépes és videojáték expóján, az E3 elektronikai szakvásáron Los Angelesben 2019. június 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam S. Davis

Saját Wikipédiát indít Elon Musk, a régi „túl woke” neki

Infostart

Az elégedetlen techmilliárdos Grokipédia néven hozza létre a saját szabad enciklopédiáját.

Hosszas panaszáradat után úgy tűnik, elszánta magát Elon Musk, és elindítja a saját Wikipédiáját, méghozzá Grokipédia néven – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

A milliárdos korábban számos alkalommal kritizálta a bárki által szerkeszthető szabad enciklopédiát, mert megítélése szerint „túl woke”. Többször egyenesen „Wokipédiának” titulálta az oldalt, korábbi megnyilatkozásai alapján egy olyan alternatívát vizionál, amely több jobboldali „tényt” tartalmaz a világról, jelentsen ez bármit is.

Elon Musk kedden jelentette be, hogy már készül a Grokipédia. Azt is kijelentette:„Ez jelentős előrelépés lesz a Wikipédiához képest. Az igazat megvallva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, azaz az univerzum megértése felé.”

A milliárdos 2023-ban indította el mesterségesintelligencia-vállalatát, melynek chatbotja, a Grok olykor olyan tényeket állít a világról, melyekkel Musk sem ért egyet. Igaz, folyamatosan igyekszik jobboldalibbá hangolni az eszközt. Olyan is megesett, hogy elszabadult és „nácivá vált” egy időre.

Egyelőre sem az xAI, sem Musk nem közölt részleteket a Grokipedia működéséről – például arról, hogy kik fogják előállítani rajta a szócikkeket. Az xAI miatt nincs kizárva, hogy ez nem a felhasználók, hanem a mesterséges intelligencia feladata lesz.

