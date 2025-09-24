Emmanuel Macron: Donald Trump majd akkor kap Nobel-békedíjat, ha lezárja a gázai háborút

„Ha tényleg meg akarja kapni a Nobel-békedíjat, Donald Trump amerikai elnöknek le kell állíttatnia a gázai háborút” – mondta Emmanuel Macron francia elnök a BFMTV-nek. A Reuters szerint az ENSZ Közgyűlésére érkező államfő hozzátette, egyedül az amerikai elnöknek áll hatalmában, hogy meggyőzze Izraelt a háború leállításáról – írja a Telex.

A francia államfő kijelentette, látta, hogy Trump a pódiumról megerősítette, békét akar Gázában, és hogy békedíjat akar. „A Nobel-békedíj csak akkor lehetséges, ha leállítod ezt a konfliktust” – tette hozzá. Kambodzsa, Izrael és Pakisztán is jelölte elvileg Donald Trumpot a díjra, amit előtte amerikai elnökként Barack Obama kapott meg.

Az amerikai elnök szóvivője, Anna Kelly nemrég közölte: „Donald Trump elnök többet tett a békéért, mint összesen mindenki az ENSZ-ben, aki jelen van.”

Az idei Nobel-békedíj díjazottját október 10-én jelentik be Novégia fővárosában, Oslóban.