2025. szeptember 24. szerda
Emmanuel Macron francia elnök sajtóértekezletet tart Párizsban 2024. június 12-én. Macron pártja a június 9-én tartott európai parlamenti választásokon alulmaradt a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párttal szemben, emiatt az államfő feloszlatta a nemzetgyűlést és június 30-ára új parlamenti választásokat írt ki.
Nyitókép: MTI/AP/Michel Euler

Emmanuel Macron: Donald Trump majd akkor kap Nobel-békedíjat, ha lezárja a gázai háborút

Infostart

Elvileg több ország is jelölte már az amerikai elnököt a díjra, azonban az, hogy végül kik kapja meg, csak októberben derül majd ki.

„Ha tényleg meg akarja kapni a Nobel-békedíjat, Donald Trump amerikai elnöknek le kell állíttatnia a gázai háborút” – mondta Emmanuel Macron francia elnök a BFMTV-nek. A Reuters szerint az ENSZ Közgyűlésére érkező államfő hozzátette, egyedül az amerikai elnöknek áll hatalmában, hogy meggyőzze Izraelt a háború leállításáról – írja a Telex.

A francia államfő kijelentette, látta, hogy Trump a pódiumról megerősítette, békét akar Gázában, és hogy békedíjat akar. „A Nobel-békedíj csak akkor lehetséges, ha leállítod ezt a konfliktust” – tette hozzá. Kambodzsa, Izrael és Pakisztán is jelölte elvileg Donald Trumpot a díjra, amit előtte amerikai elnökként Barack Obama kapott meg.

Az amerikai elnök szóvivője, Anna Kelly nemrég közölte: „Donald Trump elnök többet tett a békéért, mint összesen mindenki az ENSZ-ben, aki jelen van.”

Az idei Nobel-békedíj díjazottját október 10-én jelentik be Novégia fővárosában, Oslóban.

