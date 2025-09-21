Az olaszok újabb indokot találtak a sztrájkolásra

A vonatjáratokat érintő munkabeszüntetés hétfő este tizenegy óráig tart. A pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások, tűzoltók sztrájkja hétfőn reggel kezdődik. Akadozni fog a városi tömegközlekedés, és a sztrájkhoz csatlakoznak a taxisok is.

A sztrájkot a palesztin néppel való szolidaritás jegyében hirdették meg a független szakszervezetek. A szakszervezetek szankciókat követelnek Izraellel szemben, valamint az országgal való diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok megszakítását.

A sztrájkkal egy időben Rómában, Milánóban, Torinóban és számos más nagyvárosban megmozdulást tartanak,

amelyhez a palesztinbarát ifjúsági szervezetek is csatlakoznak.

Péntekre a repülőtéri személyzet, valamint az utaskísérők hirdettek sztrájkot, majd november 11-re a légiforgalmi irányítók tartanak négyórás figyelmeztető sztrájkot.

Fotónk egy madridi tüntetésen készült.