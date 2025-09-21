ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az izraeli csapat jelenléte és a Gázai övezeti háború ellen tiltakozó palesztin zászlót lengető tüntetők elzárják az utat a versenyzők elől a Vuelta a Espana spanyol országúti kerékpáros körverseny 21., Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres szakaszán Madridban 2025. szeptember 14-én. A mintegy 100 ezer fős palesztinpárti tüntetés miatt a madridi befutót törölték. Az idén 80 éves Vuelta de Espana történetében még sosem fordult elő, hogy törölni kellett a záróetapot. A nyertesek számára egy parkolóban rögtönöztek díjátadót. A győztes a dán Jonas Vingegaard lett.
Nyitókép: Rodrigo Jiménez

Az olaszok újabb indokot találtak a sztrájkolásra

Infostart / MTI

A közigazgatást, oktatást, egészségügyet és a közlekedést is érinti a független szakszervezetek által a palesztin nép iránti szolidaritásból meghirdetett általános sztrájk, amely a vasutasok munkabeszüntetésével veszi kezdetét hétfőn nulla órától.

A vonatjáratokat érintő munkabeszüntetés hétfő este tizenegy óráig tart. A pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások, tűzoltók sztrájkja hétfőn reggel kezdődik. Akadozni fog a városi tömegközlekedés, és a sztrájkhoz csatlakoznak a taxisok is.

A sztrájkot a palesztin néppel való szolidaritás jegyében hirdették meg a független szakszervezetek. A szakszervezetek szankciókat követelnek Izraellel szemben, valamint az országgal való diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok megszakítását.

A sztrájkkal egy időben Rómában, Milánóban, Torinóban és számos más nagyvárosban megmozdulást tartanak,

amelyhez a palesztinbarát ifjúsági szervezetek is csatlakoznak.

Péntekre a repülőtéri személyzet, valamint az utaskísérők hirdettek sztrájkot, majd november 11-re a légiforgalmi irányítók tartanak négyórás figyelmeztető sztrájkot.

Fotónk egy madridi tüntetésen készült.

Kezdőlap    Külföld    Az olaszok újabb indokot találtak a sztrájkolásra

olaszország

sztrájk

palesztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus

Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus
Hazánkban mintegy 1,2 millió cukorbeteg él, és még megbecsülni is nehéz, milyen gyakoriságúak a 2-es típusú diabéteszt megelőző klinikai állapotok, mint például az inzulinrezisztencia, előfordulása. Sokan azonban még mindig nincsenek tisztában a népbetegség pusztító következményeivel.
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pofonegyszerű módszerrel csökkentenék a baleseteket az utakon: egy új tábla születőben?

Pofonegyszerű módszerrel csökkentenék a baleseteket az utakon: egy új tábla születőben?

Egy skót szállodatulajdonos új megoldást talált a turisták által okozott közúti balesetek csökkentésére - számolt be a CNN.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tőzsdei sokk: a Mol és a Richter padlót fogott, csak az OTP élte túl a hetet

Tőzsdei sokk: a Mol és a Richter padlót fogott, csak az OTP élte túl a hetet

A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK formally recognises Palestinian state

UK formally recognises Palestinian state

Canada and Australia also announced the move on Sunday, with Israeli PM Benjamin Netanyahu accusing leaders of giving a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 20:15
Benjamin Netanjahu mindenkit lehűtött
2025. szeptember 21. 18:51
Baloldali gyűlölethullámról beszél a Kirk-gyilkosság kapcsán az olasz kormányfő
×
×
×
×