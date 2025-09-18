Magyar konzulátus nyílt Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a diplomáciai képviselet megnyitóján hangsúlyozta, hogy a világ blokkokra osztása káros, a konnektivitás és a kölcsönös tiszteletre alapuló globális együttműködés pedig hasznos, még ha ez egy bántóan leegyszerűsítő kijelentés is.

Leszögezte, hogy napjainkban igen fontos ezt tudatosítani, ugyanis az emberiség újra a veszélyek és a háborúk korába lépett, ez a legfeszültebb időszak a második világháború óta.

"Van kihívás tehát bőven, és ezekre a kihívásokra többfajta választ is lehet adni. Lehet adni azt a választ, hogy akkor szakítsuk meg a kapcsolatokat. Lehet adni azt a választ, hogy az évtizedeken át jól működő, jól bejáratott szállítási és energiaútvonalakat vágjuk el, alkalmazzunk egymással szemben szankciókat" - mondta.

"Mi egy másik utat javaslunk. Tapasztalati alapon javaslunk másik utat, mivel amikor legutóbb a világot blokkokra osztották, azzal nagyon rosszul jártunk. Mi azt gondoljuk, hogy a világ jelenlegi problémáira a diplomácia és a párbeszéd jelenti a megoldást. Az jelentené a megoldást, ha a nemzetközi politika is visszatérne a kölcsönös tisztelet talajára" - folytatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és Japán együttműködése mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, s az Oszakai Világkiállítás egy kiváló alkalmat jelent a kapcsolatok megerősítésére, és arra, hogy ennek kézzelfogható jelenként hazánk a közép-európai országok között elsőként konzulátust nyisson a városban.

Ezután arra is emlékeztetett, hogy előző napi tokiói tárgyalásai során egyetértésre jutottak abban, hogy az együttműködés fejlesztésére van szükség, ez viszont nehezen képzelhető el a Kanszai régió és Japán nyugati része nélkül.

Rámutatott, hogy a Kanszai régió gazdasági teljesítménye megelőzi például Svájcét vagy Törökországét, és a Magyarországon működő 181 japán vállalat közül is soknak itt van a központja.

„Japán egyetlen olyan egyeteme is itt van, ahol magyar tanszék működik, s a világszerte híres magyar fejlesztési módszert, a Pető-módszert alkalmazó intézet is itt működik”

– jegyezte meg.

„Az oszakai konzulátusunk tehát mind a gazdasági, mind a politikai, mind az emberek közti kapcsolatok fejlesztését kiválóan tudja majd szolgálni” – fűzte hozzá.

A miniszter ezt követően a kétoldalú együttműködés eddigi eredményeit méltatta, kitérve arra is, hogy az utóbbi tíz évben negyvenhat japán vállalati beruházás valósult meg a magyar állam támogatásával.

„Büszkék vagyunk arra, hogy több mint harmincezer magyar ember dolgozik japán vállalatoknál otthon Magyarországon. És büszkék vagyunk arra is, hogy hét nagy japán vállalattal stratégiai együttműködési megállapodásunk van, köztük a Suzukival, a Bridgestone-nal vagy éppen a Zoltekkel” – sorolta

„Kilencezer kilométer választ el minket földrajzilag (…) Ezt emberi, politikai és gazdasági kapcsolatokkal eddig sikeresen hidaltuk át, és most az oszakai konzulátus megnyitásával kapunk még egy eszközt arra, hogy Magyarország és Japán együttműködését egy újabb dimenzióba tudjuk léptetni” – fejtette ki.

Végül pedig érintette a világban zajló elképesztő technológiai forradalmat is, amelyben Japán abszolút az élen jár.

„Mi, magyarok sem szeretnénk követő üzemmódban figyelni ezt a technológiai forradalmat, hanem mi is azok közé szeretnénk tartozni, akik vezetik ezt, s a Japánnal való együttműködés nekünk ebben segít” – tudatta.

„Ezért (…) három kritikus területen - béketeremtés, űrkutatás, nukleáris ipar - a lehető legszorosabbra fűzzük az együttműködésünket. Ehhez személyes jelenlétre van szükség, mert terjedjen el bármennyire is a mesterséges intelligencia, az emberi kapcsolatoknak, a személyes jelenlétnek, reméljük, soha nem lesz semmilyen alternatívája” – összegzett.