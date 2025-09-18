ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.57
usd:
328.52
bux:
99952.2
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tulip Interfaces Kft. új beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 17-én. Az amerikai tulajdonosi hátterű gyártástechnológiai vállalat 2,3 milliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektjét az állam körülbelül 500 millió forinttal támogatja, így segítve 26 magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Magyar konzulátus nyílt Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában

Infostart / MTI

Magyarország konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában, ami nagyban hozzájárulhat a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatok erősítéséhez - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a diplomáciai képviselet megnyitóján hangsúlyozta, hogy a világ blokkokra osztása káros, a konnektivitás és a kölcsönös tiszteletre alapuló globális együttműködés pedig hasznos, még ha ez egy bántóan leegyszerűsítő kijelentés is.

Leszögezte, hogy napjainkban igen fontos ezt tudatosítani, ugyanis az emberiség újra a veszélyek és a háborúk korába lépett, ez a legfeszültebb időszak a második világháború óta.

"Van kihívás tehát bőven, és ezekre a kihívásokra többfajta választ is lehet adni. Lehet adni azt a választ, hogy akkor szakítsuk meg a kapcsolatokat. Lehet adni azt a választ, hogy az évtizedeken át jól működő, jól bejáratott szállítási és energiaútvonalakat vágjuk el, alkalmazzunk egymással szemben szankciókat" - mondta.

"Mi egy másik utat javaslunk. Tapasztalati alapon javaslunk másik utat, mivel amikor legutóbb a világot blokkokra osztották, azzal nagyon rosszul jártunk. Mi azt gondoljuk, hogy a világ jelenlegi problémáira a diplomácia és a párbeszéd jelenti a megoldást. Az jelentené a megoldást, ha a nemzetközi politika is visszatérne a kölcsönös tisztelet talajára" - folytatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és Japán együttműködése mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, s az Oszakai Világkiállítás egy kiváló alkalmat jelent a kapcsolatok megerősítésére, és arra, hogy ennek kézzelfogható jelenként hazánk a közép-európai országok között elsőként konzulátust nyisson a városban.

Ezután arra is emlékeztetett, hogy előző napi tokiói tárgyalásai során egyetértésre jutottak abban, hogy az együttműködés fejlesztésére van szükség, ez viszont nehezen képzelhető el a Kanszai régió és Japán nyugati része nélkül.

Rámutatott, hogy a Kanszai régió gazdasági teljesítménye megelőzi például Svájcét vagy Törökországét, és a Magyarországon működő 181 japán vállalat közül is soknak itt van a központja.

„Japán egyetlen olyan egyeteme is itt van, ahol magyar tanszék működik, s a világszerte híres magyar fejlesztési módszert, a Pető-módszert alkalmazó intézet is itt működik”

– jegyezte meg.

„Az oszakai konzulátusunk tehát mind a gazdasági, mind a politikai, mind az emberek közti kapcsolatok fejlesztését kiválóan tudja majd szolgálni” – fűzte hozzá.

A miniszter ezt követően a kétoldalú együttműködés eddigi eredményeit méltatta, kitérve arra is, hogy az utóbbi tíz évben negyvenhat japán vállalati beruházás valósult meg a magyar állam támogatásával.

„Büszkék vagyunk arra, hogy több mint harmincezer magyar ember dolgozik japán vállalatoknál otthon Magyarországon. És büszkék vagyunk arra is, hogy hét nagy japán vállalattal stratégiai együttműködési megállapodásunk van, köztük a Suzukival, a Bridgestone-nal vagy éppen a Zoltekkel” – sorolta

„Kilencezer kilométer választ el minket földrajzilag (…) Ezt emberi, politikai és gazdasági kapcsolatokkal eddig sikeresen hidaltuk át, és most az oszakai konzulátus megnyitásával kapunk még egy eszközt arra, hogy Magyarország és Japán együttműködését egy újabb dimenzióba tudjuk léptetni” – fejtette ki.

Végül pedig érintette a világban zajló elképesztő technológiai forradalmat is, amelyben Japán abszolút az élen jár.

„Mi, magyarok sem szeretnénk követő üzemmódban figyelni ezt a technológiai forradalmat, hanem mi is azok közé szeretnénk tartozni, akik vezetik ezt, s a Japánnal való együttműködés nekünk ebben segít” – tudatta.

„Ezért (…) három kritikus területen - béketeremtés, űrkutatás, nukleáris ipar - a lehető legszorosabbra fűzzük az együttműködésünket. Ehhez személyes jelenlétre van szükség, mert terjedjen el bármennyire is a mesterséges intelligencia, az emberi kapcsolatoknak, a személyes jelenlétnek, reméljük, soha nem lesz semmilyen alternatívája” – összegzett.

Kezdőlap    Külföld    Magyar konzulátus nyílt Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában

szijjártó péter

japán

konzulátus

oszaka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország csak egy összeszerelő üzem lenne? Ennek ellentmond, hogy hazánk a világ elitklubjában kapott helyet

Magyarország csak egy összeszerelő üzem lenne? Ennek ellentmond, hogy hazánk a világ elitklubjában kapott helyet

Két, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez (BME) köthető kutatás is eljutott a világűrbe a HUNOR-program keretében: Kapu Tibor űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett kísérleteivel bizonyította, hogy a magyar tudományos eredményeknek is van helye a nemzetközi űrkutatás élvonalában. A BME által, a Magyar Innovációs Hét keretében megrendezett keddi rendezvény exkluzív sajtópartnereként a Portfolio is jelen volt. Kollégánk, Kabát Krisztián arra is lehetőséget kapott, hogy egy igen izgalmas pódiumbeszélgetést moderáljon – beszámolónk az eseményről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben

Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben

A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Starmer holding talks at Chequers before joint press conference

Trump and Starmer holding talks at Chequers before joint press conference

The US president told reporters "he's a great gentleman and a great King" as he left Windsor Castle earlier.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 12:54
11 ezer bevetés: az oroszok szörnyű vegyi háborút folytatnak az ukránok szerint
2025. szeptember 18. 12:30
A levegőben ütközött két repülő autó, az egyik kiégett – videó
×
×
×
×