Donald Trump egy harmadik nagyvárosban is beveti a Nemzeti Gárdát

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy Washington DC és Los Angeles után Memphisben is beveti a Nemzeti Gárdát – írja a CNN híradása alapján a Telex.

„Ez egy nagyon fontos döntés, mert a bűnözés nem csak Memphisben, hanem sok más városban is problémát jelent” – mondta az elnök a csatornának. Az első katonák már a héten megérkezhetnek Tennessee állam legnagyobb városában.

A Fehér Ház szóvivője szerint a lépésre azért van szükség, mert 2024-ben Memphisben volt a legmagasabb az Egyesült Államokban az erőszakos és a vagyon elleni bűncselekmények aránya, míg a gyilkosságoké a harmadik legnagyobb.

Másrészről viszont egyre több kritika éri Donald Trumpot, amiért csak Demokrata párti vezetésű városokban helyezte kilátásba a Nemzeti Gárda kivezénylését, ráadásul héttel ezelőtt a bíróság is kimondta, hogy jogellenes volt az amerikai hadsereg egységeinek Los Angelesbe vezénylése. Augusztusban Washington is beperelte az elnököt a Nemzeti Gárda a városba való kivezénylése miatt.

Donald Trump hétfőn, a Fehér Házban írta alá az elnöki memorandumot Bill Lee-vel, Tennesse állam Republikánus kormányzójával. Ezzel létrehozták a Nemzeti Gárda „Memphis Biztonsági Munkacsoport” nevű munkacsoportját. Memphis demokrata polgármestere, Paul Young nem örült a hadsereg érkezésének, de elmondása szerint ő maga is kereste, miként lehetne visszaszorítani a bűnözést a városban.

Az elnök korábban kilátásba helyezte a hadsereg kivezénylését Chicagoban is, ám az amerikai sajtó értesülése szerint az erről szóló terveit egyelőre felfüggesztette, miután a tanácsadói figyelmeztették, hogy a hadsereg bevetése az állam kormányzójának beleegyezése nélkül komoly jogi problémákat vethet fel.