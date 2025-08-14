ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
A Nemzeti Gárda tagjai ellátmányt rakodnak egy autó csomagtartójába a testület washingtoni székháza előtt 2025. augusztus 12-én. Donald Trump amerikai elnök előző nap sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

Olyan nagy esemény nem történt, ami ezt kiváltotta volna, de az elnök úgy értékeli, hogy rendkívül elszaporodott a bűnözés Washingtonban. Nem egy nagyvárosról van szó, durván 700 ezer lakosa van, ennél jóval nagyobb és sokkal több problémával küzdő városok is vannak az Egyesült Államokban, de Washington mégiscsak a főváros, és fontos objektumok vannak ott – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.

„Donald Trump szerint nagyon sok az olyan közbiztonsági probléma, amire neki lépni kell.

Szerinte kevés a rendőr, és nem teljesítik úgy a feladatukat, ahogy ő elvárná.

Ezért csoportosítják át a nemzeti gárda embereit, néhány száz főt” – tette hozzá.

A nemzeti gárda a hadsereghez tartozik, jól felszerelt, jól kiképzett, és megvan a törvényi lehetőség is rá, hogy az elnök a saját döntése alapján bevesse. A helyi vezetés ezzel nem feltétlenül ért egyet, a polgármester már több alkalommal is elmondta, hogy nem olyan vészes a helyzet. A statisztikai adatok szerint a bűnözés inkább csökkent az utóbbi hónapokban, de akkor is, az elnöknek jogában áll élni ezzel a lehetőséggel.

„Donald Trump mindenképpen bizonyítani akarja, hogy mint elnök rendet csinál az Egyesült Államok területén, különös tekintettel a fővárosra.

Én úgy gondolom, hogy ez a »minden csoda három napig tart« kategóriába tartozik. Nagy változás nem lesz, de az lehet, hogy a bűnözőknek befellegzett, mert azért több ellenőrzés lesz.

Trump azt is mondta, hogy kiutasítják azokat, akik nem ide valók, vagyis a migránsokat, a hajléktalanokat elhelyezik más helyekre, a bűnözőket pedig börtönbe zárják, tehát egész határozott elképzelése van. Ennek a megvalósítására fogja felhasználni a Nemzeti Gárdát” – mondta Kiss Benedek József.

A Nemzeti Gárda nem a rendőrség helyett dolgozik, hanem mellette, annak kiegészítését szolgálja. A rendőrök ugyanúgy dolgoznak tovább, de Amerikában a rendőrségnek csak arra a területre van csak jogosítványa, ahol állományban vannak, tehát nincsenek olyan széles átcsoportosítási lehetőségeik, mint a hadseregnek, a Nemzeti Gárdának. Tehát ha kell, akkor még több gárdatagot vezényelhetnek oda. A fő feladatokat továbbra is a rendőrség látja el, tehát csak kiegészítik őket. És megvan ezen a területen a feladata az FBI-nak is, amely országos központi szerv – hangsúlyozta a szakértő.

„A Nemzeti Gárdát alapvetően ilyen helyzetekre alapították, nem példa nélküli, ami történik. Volt már ilyen más helyzetben is, úgyhogy ez belefér abba a gyakorlatba, amely az Egyesült Államokban működik. Úgy gondolom, ebből különösebb problémák nem származnak.

Legfeljebb van, akit zavar, hogy a katonák járőrözni fognak a város területén, főleg éjszaka, de mások meg örülnek neki, mert azt mondják, hogy nagyobb a biztonság.

Tehát Trump megítélését a lakosság körében mindez inkább pozitív irányba befolyásolja, mintsem negatív irányba” – vélekedett Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.

Kezdőlap    Külföld    Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

washington

donald trump

nemzeti gárda

kiss benedek józsef

