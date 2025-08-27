ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.12
usd:
340.99
bux:
0
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump: halál jár érte, ha valaki Washingtonban gyilkol

Infostart / MTI

Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban gyilkosságot követ el.

Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában gyilkosságot követ el a jövőben – az elnök erről kormányának nyilvános ülésén beszélt kedden.

Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében a Nemzeti Gárda katonáit Washingtonba rendelte, és a főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta. Mint mondta, a legsúlyosabb büntetés „nagyon erős megelőző” hatást gyakorol a bűnelkövetésre.

Jelenleg Washington jogrendjében, mintegy kéttucat szövetségi állammal egyetemben nem szerepel a halálbüntetés lehetősége, miután azt törölték.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció nyomán a fővárosban két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.

A washingtoni bűnelkövetési statisztika szerint augusztus 11-ét követően csaknem két héten át nem történt emberölés a város területén, az első ilyen eset miatt kedden indult nyomozás. Az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a hetedik ülést tartotta a teljes kabinetje számára. A második Trump-adminisztráció újítása, hogy a megbeszélések nagy része nyilvános, élő közvetítésben követhető, a jelen lévő fehér házi tudósítók pedig kérdezhetnek az elnöktől és a kormánytagoktól.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: halál jár érte, ha valaki Washingtonban gyilkol

gyilkosság

donald trump

halálbüntetés

washinton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában

Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában

Az iráni külügyminisztérium elítélte Ausztráliának azt a keddi döntését, amellyel kiutasította nagykövetét az országból, ami szerinte indokolatlan és ellentétes a kétoldalú hagyományokkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyoma sincs annak, hogy mindjárt itt az ősz: a mai naptól brutális hőhullám tarolja le az országot

Nyoma sincs annak, hogy mindjárt itt az ősz: a mai naptól brutális hőhullám tarolja le az országot

A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance

Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance

The US president's steep 50% tariffs on India have kicked in, sending Narendra Modi's government into firefighting mode.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 07:23
Háborús rémület Észtországban, ukrán drón zuhant le
2025. augusztus 27. 07:00
Váratlant lépett Ukrajna, rengeteg fiatal férfi menekülhet el
×
×
×
×